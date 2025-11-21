Visibilizar a personas con discapacidad

Para visibilizar al sector de las personas con discapacidad, con el propósito de promover y fomentar su participación relativa al derecho a votar y ser votados, tuvo lugar en el municipio de Cajeme el segundo Foro de socialización y consulta ciudadana en materia de derechos políticos-electorales de personas con discapacidad, promovido por la legisladora local María Eduwiges Espinoza Tapia, en el que participaron diputados por Cajeme y el alcalde Javier Lamarque Cano.

La diputada Yazmín Gómez Lizárraga manifestó que este es el segundo de tres foros que se llevarán a cabo en el estado, el primero de los cuales tuvo lugar recientemente en Hermosillo y el tercero será en Nogales, con los cuales se trata de abrir las posibilidades para este sector de la población, por lo que próximamente el tema será llevado al pleno del Congreso.

El alcalde Javier Lamarque hizo saber que el suscribir en la ley el derecho fundamental de las personas con discapacidad pone a Sonora a la vanguardia en este tema, y el Ayuntamiento estará para apoyar, aportando lo que esté en sus manos para ello.

Juan Carlos Aguilar Polanco, subdirector de Estudios Legislativos del Congreso del Estado expresó que con esta iniciativa se busca la plena participación de dicho segmento de la población en cuestiones relativas a la política, para reducir la brecha existente actualmente entre la ciudadanía.

Mencionó, asimismo, que miles de ciudadanos viven con alguna discapacidad, pero en la realidad no tienen una participación en la vida política debido a las barreras en la cuestión física, partidista y de otras índoles, por lo que la iniciativa deberá llevar a su inclusión real en la sociedad.

Hizo saber que la Constitución federal y la del estado de Sonora hablan de la inclusión plena de las personas con discapacidad; en esta parte se menciona su participación proporcional en candidaturas y cargos de elección.