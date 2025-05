Viola exdirigente del PRD en Sonora acuerdos

El exdirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Sonora, Joel Ramírez Bobadilla y un grupo afín están intentando desestabilizar y convocaron a un nuevo Consejo Estatal para este domingo 4 de mayo, lo que es totalmente irregular y violatorio de la ley, denunció Myrna Lorena Leyva Pérez, quien dijo que el Consejo legítimo se reunió el pasado 13 de abril para convocar a elecciones tendientes a la renovación de la dirigencia, las cuales se llevarán a cabo el próximo 8 de junio.

La aspirante a dirigir el nuevo partido con injerencia únicamente en Sonora, recordó que, a raíz de que en su momento a ella le fue negado su derecho a participar en la designación de la nueva dirigencia estatal, recurrió a acciones legales que culminaron con la revocación de dicha elección por parte del Tribunal Estatal Electoral (TEE), y posteriormente, el Consejo Estatal del partido determinó que haya nuevas elecciones, en las que ella participará nuevamente.

Con la acción que está llevando a cabo, Joel Ramírez está haciendo caso omiso de un acuerdo del Consejo Estatal, que es la máxima autoridad del partido, afirmó Leyva Pérez.

Y agrego que ellos van a seguir en la ruta del Consejo real, donde --por ausencia de Ramírez Bobadilla y los consejeros afines a éste—los asistentes constituyeron las dos terceras partes y con ello hicieron quórum para tomar decisiones, como es la de convocar a elecciones internas.

La aspirante dijo que "nos dirigimos a los consejeros y a la militancia perredista para que no caigan en ese juego, y no asistan el domingo a esta convocatoria que no tiene validez".

Ellos, comentó, están intentando hacer ese Consejo para frenar al verdadero, pero también a quienes aspiran de manera legítima a la dirigencia estatal.

Expresó que, cuando el PRD era aún partido con registro a nivel nacional, llegaban a la dirigencia en Sonora prerrogativas por casi un millón de pesos mensuales, pero a los comités de los municipios, los recursos que llegaban eran muy reducidos, desconociendo a cuánto vayan a ascender los que estarán llegando ahora que son partido estatal.