VIDEO | Madre de Alma Lourdes: "Yo quiero alzar la voz por Alma, por su hija, porque las dejaron solas"

Para hacer presión a las autoridades y se haga justicia en el feminicidio de Alma Lourdes, familiares, integrantes de grupos feministas y colectivos de desaparecidos se encuentran apostadas en estos momentos frente a Palacio Municipal.

La joven de 30 años fue asesinada el pasado sábado en el interior de una carnicería de Ciudad Obregón, hecho que ha costernado a la comunidad y cuyo presunto autor ya quedó detenido.

Las manifestantes se apostaron con pancartas que contenían leyandas que contenían mensajes como: "Poner límites al acoso no debería ser una sentencia de muerte, ni una mas"; "justicia para Alma"; "Por Alma y por todas", fueron parte de las pancartas.

Organizadoras de la manifestación indicaron que pospondrían el recorrido a las instalaciones de la Fiscalía GEneral de Justicia en el Estado de Sonora para esperar a las personas que venían en camino.

Esta marcha se realiza previa a la primera audiencia que se realizará este viernes con el implicado en el caso de Alma Lourdes.

MADRE DE ALMA PIDE PAZ

La madre de Alma Lourdes pidió a la población unirse a la marcha para exigir justicia de manera pacífica y con mucha paz.

"Yo quiro alzar la voz por Alma por su hija porque las dejaron solas, las separaron cuando la niña ocupaba más de su madre; yo quiero alzar la voz como mlo dijo mi hija lo dijo en sus audios, ... que ella no nada más defendió a Itzel, ... la postura la hacía por sus empleadas, por sus trabajadores y sus compañeras, por todas las mujeres que se quedan calladas desgraciadamente que no reúnen ese va,or para confrontar a esa persona que te está agrediendo e irse de ahi, necesitamos esa fuerza las mujeres para levantar la voz y no permanecer en ese trabajo donde te están agrediendo".

"Hay que tener esa fuerza no se dé donde pero Dios es tan grande que te la da, en serio, dios es muy grande no hay que quedarnos callada, no hay que permitir que esos niños se queden sin una justicia, porque no nada más es mi nieta, hay muchos niños que están en esta situación, hay muchos hombres por que no mencionarlos, que están en esta situación que no han alzado la voz por ellos", apuntó.

La madre de Alma Lourdes dijo sentirse confiada en que las autoridades hacen su trabajo y de que la persona será castigada.

"Tengo que tener fé porque sin ella no puedo estar de pie", manifestó.

Isabel, hermana de Alma Lourdes agradeció a los grupos feministas que las han apoyado y guiado en todo momento.

