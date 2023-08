VIDEO | Fernando Arangure, el bombero activo más longevo en Cajeme

Fernando Arangure Corrales afronta su jornada con entusiasmo y disciplina, como lo hizo hace 49 años cuando ingresó al departamento de Bomberos de Cajeme.

Los años han disminuido su estado físico, pero su vocación de servicio sigue intacta, lo cual le brinda energía para enfundarse en el traje de bombero y salir a combatir las llamas o atender un determinado reporte con valentía.

TRAYECTORIA

A sus 65 años de edad representa el bombero activo más longevo en la corporación. En cualquier momento puede retirarse, pues ya cumplió con la edad para su jubilación pero el amor que le tiene a su trabajo y la entrega que imprime han permitido que siga realizando la labor que le apasiona.

"Tenía 16 años cuando culminé la academia y pude entrar al departamento, de chico siempre quise ser bombero", compartió Arangure.

La experiencia que lleva a cuestas despierta admiración y respeto entre sus compañeros que lo ven como un referente dentro de la institución.

"Los bomberos son mi segunda familia, aquí he pasado festejos del día del padre, navidades, años nuevos y fechas importantes, pues un bombero tiene que estar disponible los 365 días del año", mencionó.

El bombero comentó que a lo largo de su trayectoria ha apagado cientos de incendios y atendido diversos llamados en donde gente se encuentra en peligro.

"Me ha tocado rescatar a personas prensada y sacar a mucha gente de una vivienda en llamas", especificó.

EMPATÍA

La empatía que rige su esencia la usa para ayudar a personas que están bajo un escenario que atenta contra sus vidas, aunado al conocimiento y preparación son herramientas que ha empleado para ayudar a la ciudadanía.

Al salir de su vivienda lleva en su mente y corazón la imagen de su esposa y sus tres hijas, pues es consciente que al cumplir con su labor el peligro es inminente y corre el riesgo de no regresar con vida.

"Mis hijas y esposa me persignan y me dicen que me cuide, pues no sabes con lo que te vas a enfrentar", indicó.

ESTILO DE VIDA

Fernando Arangure a quien sus compañeros le llaman "El chapo" por su baja estatura, es un bombero honorable que por casi medio siglo ha entregado su cuerpo y alma al departamento al ser algo que se transformó en su estilo de vida.

Un bombero trabaja 24 horas por 72 horas de descanso, pero siempre debe estar disponible por si se presenta un incidente donde se requiera su presencia.

"La plantilla actual de la corporación la componen: 87 bomberos de línea, quince voluntarios y doce están en proceso de incorporarse tras culminar la academia", informó el comandante de Bomberos de Cajeme, Víctor Ricardo Manosalvas Mena.

El 22 de agosto se celebra en México el día del bombero.

Víctor Manosalvas añadió que en dicha fecha pero de 1873, se instaló en Veracruz el primer cuerpo de bomberos en territorio nacional.

De esta manera los bomberos llamados también héroes sin capa juegan un papel fundamental en la sociedad por la noble función que efectúan, la cual ejecutan siendo avalados por su sentido altruista y preparación constante que les permite hacer frente a situaciones adversas.