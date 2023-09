VIDEO | Adultos mayores consuman su amor en Cajeme al protagonizar su Boda de Fantasía

La pareja demostró que nunca es tarde para encontrar el amor al protagonizar un enlace que rejuveneció su corazón

A- A A+

María Luisa Díaz de 84 años y Gonzalo García Verdiales de 64 años acudieron a las instalaciones del Instituto Sonorense para la Atención del Adulto Mayor (ISAAM) como si fuera cualquier día, pero se encontraron con una sorpresa que los llenos de alegría.

Al ingresar al lugar enfocada en brindar atención integral al adulto mayor totalmente gratis se toparon en la entrada principal un cuadro con una fotografía que decía "Boda de Fantasía", la cual, era la invitación a una "ceremonia simbólica" en la que eran los protagonistas.

"Fue una sorpresa no me lo esperaba", comentó con jubiló María Luisa Díaz, quien al igual que su prometido no sabía nada al respecto del hermoso detalle que les tenían preparado.

LA LLEGADA

"Yo no iba a venir este día, y vé la sorpresa que me encontré", expresó con una sonrisa en el rostro Gonzalo García.

Al novio lo llevaron a un salón que fue adornado, le pusieron un traje y lo vistieron acorde a la ocasión, mientras que la novia, ingresó a un cuarto en donde le colocaron un vestido blanco.

El prometido aguardó con ansias sentado, esperando que la mujer que regresó el brillo a sus ojos e hizo latir su corazón con júbilo de nueva cuenta ingresará al lugar para poder tomarla de la mano, abrazarla y besarla.

"En el instituto nos conocimos hace cuatro años, convivimos y surgió el amor, cuando estamos aquí siempre estamos juntos", comentó con emoción Gonzalo García.

SE CASAN ANTE UN JUEZ

Un juez arribó para sorpresa del novio que estaba sentado frente al altar que se diseñó. A los minutos ingresó la novia, quien iba acompañada de sus padrinos, la prometida caminó con emoción; su rostro era uno que radiaba júbilo, llegó con su prometido y se sentó junto a él.

El lugar se cubrió de una sensación alimentada por la felicidad de dos adultos mayores que demostraron que para el amor no hay edad, basta con encontrar a la persona que se convierte en tu complemento, como sucedió con María Luisa Díaz y Gonzalo García Verdiales.

La encargada del Instituto Sonorense para la Atención del adulto Mayor, Irene Manzo, compartió que fue una boda simbólica que surgió como a raíz de una idea derivada del aprecio que se tienen María y Gonzalo, a los cuales quisieron brindarles un momento mágico en sus vidas y con ello aportar a su felicidad, siendo el plan que persigue en ese espacio.

La directora del Instituto ubicado en la colonia Luis Echeverría, informó que en ese lugar se busca que las y los adultos mayores se sientan queridos, valorados y amados.

Al finalizar la ceremonia, Gonzalo miró María Luisa a los ojos, la tomó de la mano y la besó para después disfrutar del resto del evento que se les preparó, en donde no se separaron, bailaron, comieron y convivieron con el resto de los invitados, pasando un momento mágico que seguramente recordarán por siempre.