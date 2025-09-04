  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 4 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Venta de pan aumenta hasta 40% en días de lluvia en Cajeme

Lo que más se vende son donas y torcidos; panaderías locales reportan repunte de compradores

Sep. 04, 2025
¿Cuál es tu pan favorito en días lluviosos?
¿Cuál es tu pan favorito en días lluviosos?

En días lluviosos se antoja un pan con café o refresco, y esto se refleja en la afluencia de compradores en las panaderías locales, que este día hicieron "su agosto" en septiembre. Es un fenómeno recurrente cada vez que el clima se vuelve agradable y se antoja consumir este tipo de productos.

Este aumento fue evidente en una popular panadería ubicada en la calle Galeana, frente al Santuario de Guadalupe, donde esta noche la afluencia de personas incrementó considerablemente respecto al día anterior.

Los espacios para estacionarse se vuelven insuficientes, por lo que algunos vehículos se detienen en doble fila mientras una persona entra a elegir los panes que se llevarán a casa.
Adentro, cada charola de pan que sale es rápidamente asediada y se termina en pocos minutos. Los productos más solicitados son los bolillos calientitos y las donas de chocolate.

imagen-cuerpo

DONAS Y BOLILLOS CALIENTITOS LO MÁS PEDIDO 

De acuerdo con una trabajadora de la panadería, en días de lluvia las ventas aumentan hasta en un 40 por ciento, por lo que siempre buscan prepararse con mayor producción para satisfacer la demanda.

Comentó que en días como hoy o ayer llegan a vender hasta 500 donas o más, y que mantienen su horario de cierre habitual, o lo extienden hasta agotar el producto.

Otras panaderías de la ciudad también registraron gran afluencia de personas, e incluso algunas cerraron más temprano de lo habitual debido a que se les terminó todo. Así, los días lluviosos que pueden ser perjudiciales para algunos, resultan muy buenos para otros.

¿POR QUÉ SE NOS ANTOJA COMER PAN CUANDO LLUEVE?

Según la UNAM, cuando llueve y baja la temperatura:

  • El cuerpo quema reservas de grasa para mantenerse caliente, lo que genera la necesidad de reponer energía mediante alimentos calóricos.
  • Además, consumir pan o chocolate caliente estimula la liberación de dopamina y serotonina, lo cual mejora el estado de ánimo.
imagen-cuerpo
César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Ante pronósticos por tormenta tropical Lorena, Oomapas de Cajeme toma acciones preventivas
Ciudad Obregón

Ante pronósticos por tormenta tropical Lorena, Oomapas de Cajeme toma acciones preventivas

Septiembre 04, 2025

Busca la paramunicipal mitigar posibles afectaciones por los pronósticos de lluvias a causa del fenómeno natural

Plasma activista Mara Romero el sentir de ser reclusa en nuevo libro
Ciudad Obregón

Plasma activista Mara Romero el sentir de ser reclusa en nuevo libro

Septiembre 04, 2025

La activista ha sido testigo de generaciones que han pasado por los Ceresos de Sonora, lo cual la motivó a hacer esta narrativa con memoria

Atienden Tajimaroa por presunto brote de dengue
Ciudad Obregón

Atienden Tajimaroa por presunto brote de dengue

Septiembre 04, 2025

Se realiza fumigación y trabajos preventivos; hasta el momento son casos en proceso de confirmación