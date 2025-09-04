Venta de pan aumenta hasta 40% en días de lluvia en Cajeme

Este aumento fue evidente en una popular panadería ubicada en la calle Galeana, frente al Santuario de Guadalupe, donde esta noche la afluencia de personas incrementó considerablemente respecto al día anterior.

Los espacios para estacionarse se vuelven insuficientes, por lo que algunos vehículos se detienen en doble fila mientras una persona entra a elegir los panes que se llevarán a casa.

Adentro, cada charola de pan que sale es rápidamente asediada y se termina en pocos minutos. Los productos más solicitados son los bolillos calientitos y las donas de chocolate.

DONAS Y BOLILLOS CALIENTITOS LO MÁS PEDIDO

De acuerdo con una trabajadora de la panadería, en días de lluvia las ventas aumentan hasta en un 40 por ciento, por lo que siempre buscan prepararse con mayor producción para satisfacer la demanda.

Comentó que en días como hoy o ayer llegan a vender hasta 500 donas o más, y que mantienen su horario de cierre habitual, o lo extienden hasta agotar el producto.

Otras panaderías de la ciudad también registraron gran afluencia de personas, e incluso algunas cerraron más temprano de lo habitual debido a que se les terminó todo. Así, los días lluviosos que pueden ser perjudiciales para algunos, resultan muy buenos para otros.

¿POR QUÉ SE NOS ANTOJA COMER PAN CUANDO LLUEVE?

Según la UNAM, cuando llueve y baja la temperatura: