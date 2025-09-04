  • 24° C
Ciudad Obregón

Ante pronósticos por tormenta tropical Lorena, Oomapas de Cajeme toma acciones preventivas

Busca la paramunicipal mitigar posibles afectaciones por los pronósticos de lluvias a causa del fenómeno natural

Sep. 04, 2025
Ante los pronósticos de lluvias en Cajeme por la tormenta tropical Lorena, el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas) tomó acciones preventivas para mitigar las posibles afectaciones que pudieran tenerse con las precipitaciones.

Por instrucción del presidente municipal Javier Lamarque, el director general Luis Alberto Ruiz, convocó al personal directivo de las distintas áreas de la dirección técnica a reunión para evaluar acciones de inspección y preventivas en todos los departamentos, instalaciones y redes de la paramunicipal.

En dicha reunión se instruyó a todos los encargados de las distintas áreas operativas supervisar y realizar acciones preventivas para minimizar en lo posible las afectaciones que podrían presentarse debido al pronóstico de fuertes lluvias en la región.

El organismo descentralizado también comunicó que se establecieron guardias permanentes de personal operativo, técnico y directivo, a la par que se preparó el acopio de materiales y la maquinaria que pudiera requerirse para atender oportunamente cualquier situación que pudiera presentarse.

Cabe señalar que, en ocasiones, el Oomapasc debe suspender el suministro de agua en colonias al registrarse vientos y lluvias, derivado de las variaciones de energía eléctrica, pues de lo contrario pueden, haber afectaciones a los equipamientos de las plantas potabilizadoras y pozos, lo que afectaría aún más a la población.

Ciudadanos deben permanecer atentos a la información que se dé a conocer por parte del Oomapas de Cajeme.

Javier Zepeda
