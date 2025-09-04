Se prepara CFE para paso de Lorena por Sonora

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) se preparó para atender a la población de Sonora y otros estados del noroeste durante el paso de la tormenta tropical Lorena con personal, equipo técnico y vehículos instalados en lugares estratégicos que permitirán accionar en caso de cualquier emergencia.

Para atender cualquier contingencia que pudiera presentarse en Sonora, Baja California, Sinaloa y otras entidades de esta región, la CFE dispuso a 419 trabajadores electricistas, 97 grúas, 274 vehículos, 19 torres de iluminación, 57 plantas de emergencia y 1 helicóptero.

La CFE mantendrá monitoreo de la evolución del fenómeno meteorológico, identificación de las áreas de probables afectaciones, implementación de centros de operaciones estratégicos, entre otras estrategias para enfrentar los efectos de Lorena.

IDENTIFICARÁN CENTROS DE ATENCIÓN PRIORITARIA

Por otro lado, señaló que se identificará a los usuarios cuyo servicio es fundamental para la sociedad para darle prioridad de atención y garantizar la energía eléctrica, como es el caso de hospitales, gasolineras, sistemas de bombeo, antenas de comunicación, entre otros.

Para Sonora se pronosticaron chubascos, tormentas eléctricas y lluvias de bajas a intensas, por lo que la CFE se preparó debidamente para poder atender a la comunidad en caso de emergencia.

Los clientes de la CFE pueden marcar al 071 para reportar cualquier incidente que se presente durante el paso de Lorena.