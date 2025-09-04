Refuerzan estrategia de seguridad de Cajeme tras reunión de Javier Lamarque con autoridades federales

Como resultado de una reunión entre el alcalde Javier Lamarque Cano con la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y el Gobernador Alfonso Durazo Montaño, se abordaron estrategias orientadas a mejorar la seguridad en Cajeme.

Lamarque Cano presentó un diagnóstico detallado sobre la situación administrativa, laboral y operativa de la Policía Municipal, subrayando la importancia de seguir fortaleciendo la coordinación entre los tres niveles de gobierno. Asimismo, se discutieron operativos conjuntos y programas orientados a atender las causas estructurales de la violencia, tales como la marginación, la falta de empleo y la desintegración social.

El alcalde de Cajeme también expresó su agradecimiento por el respaldo que ha recibido por parte de la Secretaría de Gobernación, encabezada por la secretaria Rosa Icela Rodríguez, dentro del marco de la Estrategia Nacional por la Paz. También reconoció la labor de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, así como la colaboración de dependencias federales, estatales y municipales.

Uno de los puntos destacados de la reunión fue el trabajo integral que se realiza en 17 colonias de Ciudad Obregón, consideradas de alta incidencia delictiva, en donde se implementan programas sociales enfocados en el empleo, salud, cultura, deporte y desarrollo comunitario, con el objetivo de reconstruir el tejido social y prevenir conductas antisociales.

Por su parte, el Gobernador Alfonso Durazo expuso una parte significativa del panorama actual, destacando problemáticas específicas en materia de violencia, así como las acciones que se están ejecutando para atenderlas.

La Presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó su compromiso con el municipio de Cajeme y expresó su interés por apoyar proyectos que mejoren la calidad de vida de sus habitantes. En este sentido, se planteó la posibilidad de establecer un programa de empleo temporal para jornaleros, entre otras acciones de apoyo directo a la población.