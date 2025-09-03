Casa Ley abre nueva sucursal Super Ley Express Bellavista

Super Ley inaugura nueva sucursal Super Ley Express Bellavista en Ciudad Obregón

Super Ley refuerza su presencia en Ciudad Obregón con la apertura de su tienda Express Bellavista, ofreciendo productos de primera necesidad, atención cercana y precios accesibles. La inauguración contó con autoridades locales y estatales, así como representantes de la empresa.

Con el firme compromiso de fortalecer su relación con la comunidad, Super Ley inauguró en Ciudad Obregón su nueva tienda “Super Ley Express Bellavista”, consolidando su crecimiento en la región y ofreciendo un servicio de calidad, cercano y accesible para todos sus clientes.

La sucursal, ubicada en la calle Guerrero y París, está diseñada para ofrecer atención rápida y una amplia variedad de productos de primera necesidad, garantizando precios competitivos.

AUTORIDADES Y DIRECTIVOS PRESENTES EN LA INAUGURACIÓN

La ceremonia de apertura inició con un mensaje de bienvenida de Jorge Alberto López Araujo, gerente de relaciones con gobierno de Casa Ley. Entre los asistentes estuvieron:

• Juan Manuel Ley Bastidas, presidente y director general de Casa Ley

• Carlos Javier Lamarque Cano, presidente municipal de Cajeme

• Roberto Gradillas Pineda, secretario de Economía y Turismo de Sonora, en representación del gobernador Alfonso Durazo Montaño

• Fernando Durazo Picoz, secretario de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Cajeme

El padre Fredy Gálvez Angulo bendijo las instalaciones, dirigiendo una oración y consagrando la nueva tienda de autoservicio.

COMPROMISO CON LOS CLIENTES

Durante su intervención, Juan Manuel Ley Bastidas destacó la vocación social de la empresa y su compromiso con la comunidad:

“Bienvenidos a esta ceremonia con la cual hacemos oficial la apertura de Bellavista. Esta tienda refleja nuestra vocación social: apoyar la economía familiar con más cosas a mejores precios y ofrecer un servicio oportuno y de calidad para nuestros clientes. Hoy entregamos esta unidad de venta a la comunidad, con un equipo de trabajo listo para atenderlos. Bienvenidos a Casa Ley”.

Roberto Gradillas Pineda resaltó la importancia de la inversión privada en Sonora:

“Es muy emocionante ver una tienda nueva como Super Ley Express Bellavista en la ciudad. Agradecemos a Casa Ley por continuar apostando por el estado y trabajar de la mano para fortalecer la economía local”.

El alcalde Carlos Javier Lamarque Cano destacó la contribución de esta apertura al desarrollo de Cajeme:

“Esta apertura demuestra el crecimiento de nuestro municipio. Cajeme es un pueblo hermoso con gente maravillosa y proyectos como este benefician a toda la comunidad”.

Con la apertura de Super Ley Express Bellavista, la cadena reafirma su compromiso con Ciudad Obregón, ofreciendo un espacio moderno, accesible y enfocado en las necesidades diarias de los clientes. La tienda se consolida como un lugar de confianza, donde se prioriza la atención cercana, la calidad de los productos y los precios competitivos.