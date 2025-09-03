Atiende RFE a 4 mil 933 ciudadanos

Durante el mes de agosto que recién concluyó, el Registro Federal de Electores (RFE) en el municipio de Cajeme atendió a un total de 9 mil 933 ciudadanos que acudieron a sus dos módulos a realizar algún trámite relacionado con la credencial de elector, informó Verónica Cruz Ríos.

La vocal ejecutiva del RFE en la 06 Junta Distrital Ejecutiva hizo saber que, de la totalidad de trámites, mil 470 fueron reincorporaciones; es decir, personas a quienes se les había vencido su credencial y esta ya no podía ser utilizada n siquiera como identificación válida.

De estos trámites, mil 334 fueron reposiciones; algunos son de credenciales que vencieron en 2024 y aún se pudieron usar para votar en la elección del Poder Judicial, se habían dañado o fueron reportadas por robo o extravío, entre otras causas y mil 112 tramitaron por cambio de domicilio.

Del total, 835 trámites fueron de inscripción (jóvenes que cumplieron su mayoría de edad y tramitan por primera vez o adultos mayores que no habían tenido credencial por falta de documentos entre otros factores); en 110 casos se solicitó la corrección de datos personales; 38 fueron reemplazos y 34 solicitaron la corrección de datos de dirección, informó Cruz Ríos.

MÓDULO ITINERANTE

En cuanto al módulo itinerante, que va a las comisarías y comunidades del medio rural de Cajeme, reveló que este jueves 4 de septiembre estará prestando sus servicios en la comisaría de Marte R. Gómez y el viernes 5 irá al ejido Vicente Guerrero (El Portón).

Posteriormente, el lunes 8 estará en el ejido 31 de Octubre (Campo 16); el martes en Providencia; el miércoles 10 en Hornos; el jueves 11 en Loma de Guamúchil y el viernes 12, en Pueblo Yaqui, informó.