Ciudad Obregón

Taxistas colectivos tapan baches con tierra en calle Madero

Las malas condiciones en las que se encuentra la calle afectan su trabajo

Sep. 03, 2025
Al verse afectados constantemente en su día a día, taxistas de Ciudad Obregón correspondientes a la Línea 6 decidieron tomar acciones y tapar los baches de las calles Francisco I. Madero y Allende con tierra, pues ya ha habido afectaciones a las unidades vehiculares en las que llevan a cabo su trabajo para llevar sustento a sus hogares.

Jesús Ramírez, uno de los trabajadores, mencionó que se tomó esta medida para tratar de mitigar el impacto de los taxis mientras las autoridades municipales atienden la vialidad en mención.

El hecho generó molestia por parte de algunos vecinos que habitan en esta zona de Ciudad Obregón, quienes pidieron a los choferes no colocar tierra en los hoyancos e hicieron un llamado a la Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos, para que se haga un trabajo de calidad.

"Vinieron taxistas colectivos porque están hechas pedazos las calles de la colonia, ellos están rellenando con tierra, que no debe de ser, pero como no toman cartas en el asunto tienen que hacerlo, porque se nos descomponen las unidades vehiculares, ya se cayó un adulto mayor, ha habido muchos accidentes", expresó Leticia Maldonado, una de las residentes.

Reconoció que el rellenado de tierra mitigará el impacto de las unidades que circulan por esta zona de manera provisional, pero reiteró que estas deben ser atendidas por el gobierno municipal lo antes posible, para que se eviten posibles tragedias.

En otras partes del municipio también se ha tomado esta medida, como el callejón República de Argentina, por parte de taxistas colectivos.

Javier Zepeda
