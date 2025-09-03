  • 24° C
Universidades suspenden clases por Lorena

Las escuelas respondieron a las recomendaciones de la SEC Sonora y Protección Civil

Sep. 03, 2025
Son por encima de 25 mil estudiantes universitarios en esta región que se deberán resguardar durante el paso de Lorena
Universidades públicas y privadas de la región suspendieron clases en respuesta a las recomendaciones emitidas por Protección Civil y la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) por la llegada de los efectos del huracán Lorena.

Las instituciones educativas anunciaron a la comunidad universitaria que suspenderían clases, en su mayoría, a partir de las 15:00 horas de este miércoles para regresar a la normalidad el próximo lunes 8 de septiembre.

Lo anterior luego que la SEC emitiera un comunicado en el que por instrucciones de Protección Civil en Sonora recomendaba la suspensión de actividades en las escuelas de todos los niveles.

¿QUÉ UNIVERSIDADES SUSPENDIERON CLASES?

Algunas de las universidades que anunciaron la suspensión de clases como manera preventiva fueron el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), Universidad de Sonora (Unison), Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (Itesca), Universidad Tecnológica del Sur de Sonora (UTS), Escuela Normal de Ciudad Obregón, Universidad Durango Santander, Universidad La Salle Noroeste, entre otras.

Algunos de los docentes continuarán en contacto con los estudiantes vía virtual en caso de ser necesario.

Se recomendó al personal académico, administrativo e investigadores, así como a los estudiantes, que tomen las precauciones debidas para cuidar su integridad durante el paso del fenómeno climático.

Francisco Minjares
