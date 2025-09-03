Se esperan lluvias en Cajeme por fenómeno natural Lorena

Monitoreos de puntos vulnerables en la ciudad y habilitación de albergues son algunas medidas que se tomaron en Cajeme por parte del Comité de Operación de Emergencia (COE), pues se pronostican precipitaciones durante este día y mañana a causa del fenómeno natural Lorena, informó Francisco Mendoza Calderón.

El coordinador de Protección Civil dio a conocer que se hizo un análisis de los pronósticos por parte del Comité. Durante la reunión se planificaron acciones conjuntas entre los diferentes cuerpos de emergencia y servicios públicos.

"Según los reportes meteorológicos, se estima que el huracán podría degradarse a tormenta tropical una vez que impacte en Baja California Sur. Sin embargo, se prevé que, para este jueves y viernes, en el municipio de Cajeme podrían registrarse lluvias acumuladas de hasta 100 milímetros, por lo que se mantiene activa la vigilancia y la implementación de medidas preventivas", comunicó el Comité de Operación de Emergencia.

Como parte de las medidas preventivas, se determinó alistar el Centro de Usos Múltiples (CUM) y el plantel del Cobach en Pueblo Yaqui como posibles albergues temporales, los cuales ya están siendo fumigados y habilitados para recibir a la población que pudiera resultar afectada.

Otras acciones que se llevan a cabo son recorridos por las principales zonas de riesgo del municipio, identificación y monitoreo de puntos vulnerables, así como una supervisión constante del desarrollo del huracán.

RECOMENDACIONES

Además, se recomienda a la población mantenerse informados únicamente a través de medios oficiales y canales institucionales, atender en todo momento las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil, así como evitar compartir o hacer caso a rumores o información no verificada en redes sociales, para no generar alarma innecesaria.

En caso de presentarse cambios relevantes en la trayectoria o intensidad del huracán, se convocará de inmediato a una nueva sesión.