  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 3 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Se esperan lluvias en Cajeme por fenómeno natural Lorena

Este jueves y viernes se presentarán precipitaciones, por lo que Protección Civil tomó acciones preventivas

Sep. 03, 2025
Dependencias que integran el Comité se reúnen
Dependencias que integran el Comité se reúnen

Monitoreos de puntos vulnerables en la ciudad y habilitación de albergues son algunas medidas que se tomaron en Cajeme por parte del Comité de Operación de Emergencia (COE), pues se pronostican precipitaciones durante este día y mañana a causa del fenómeno natural Lorena, informó Francisco Mendoza Calderón.

El coordinador de Protección Civil dio a conocer que se hizo un análisis de los pronósticos por parte del Comité. Durante la reunión se planificaron acciones conjuntas entre los diferentes cuerpos de emergencia y servicios públicos.

"Según los reportes meteorológicos, se estima que el huracán podría degradarse a tormenta tropical una vez que impacte en Baja California Sur. Sin embargo, se prevé que, para este jueves y viernes, en el municipio de Cajeme podrían registrarse lluvias acumuladas de hasta 100 milímetros, por lo que se mantiene activa la vigilancia y la implementación de medidas preventivas", comunicó el Comité de Operación de Emergencia.

Como parte de las medidas preventivas, se determinó alistar el Centro de Usos Múltiples (CUM) y el plantel del Cobach en Pueblo Yaqui como posibles albergues temporales, los cuales ya están siendo fumigados y habilitados para recibir a la población que pudiera resultar afectada.

Otras acciones que se llevan a cabo son recorridos por las principales zonas de riesgo del municipio, identificación y monitoreo de puntos vulnerables, así como una supervisión constante del desarrollo del huracán.

RECOMENDACIONES

Además, se recomienda a la población mantenerse informados únicamente a través de medios oficiales y canales institucionales, atender en todo momento las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil, así como evitar compartir o hacer caso a rumores o información no verificada en redes sociales, para no generar alarma innecesaria.

En caso de presentarse cambios relevantes en la trayectoria o intensidad del huracán, se convocará de inmediato a una nueva sesión.

Javier Zepeda
Javier Zepeda
Contenido Relacionado
Firman convenio Itson y Conalep Sonora
Ciudad Obregón

Firman convenio Itson y Conalep Sonora

Septiembre 03, 2025

La firma de convenio permitirá trabajar de manera coordinada en proyectos con pertinencia en la sociedad del sur de Sonora

Con lona, exigen al Oomapas de Cajeme reparar daños a vialidad
Ciudad Obregón

Con lona, exigen al Oomapas de Cajeme reparar daños a vialidad

Septiembre 03, 2025

En la colonia Bellavista, los residentes dicen tener 5 años con problemas de drenaje

Piden tiangueros no dar permisos provisionales en su sector
Ciudad Obregón

Piden tiangueros no dar permisos provisionales en su sector

Septiembre 02, 2025

Los que tienen más de 40 años en la lateral 300 en la colonia México señalan que el Ayuntamiento busca permitir dos puestos en el lugar