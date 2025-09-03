  • 24° C
Sep. 03, 2025
El domingo será el relevo en el PAN Cajeme

Este domingo 7 de septiembre, una vez que concluya la votación para la elección de dirigente municipal del Partido Acción nacional (PAN) en Cajeme y se realice el conteo, inmediatamente se tomará protesta a quien haya resultado ganador de entre los dos contendientes que actualmente realizan proselitismo entre la base albiazul, Manifestó Alejandro Martínez Soto.

El actual presidente en funciones del Comité Directivo Municipal panista reveló que se prevé comenzar a las 9:00 horas con la asamblea municipal y enseguida se podrá en marcha la votación, en la que participarán únicamente los militantes efectivos con residencia de por lo menos un año en el municipio, quienes decidirán por la nueva dirigencia; designarán también a los nuevos consejeros y consejeras estatales y nacionales.

Recordó que, una vez registradas las dos planillas, encabezadas por Jesús Roberto Soto Villegas y Osnar Salgado Valdez, el 25 de agosto comenzaron las acciones de proselitismo de cada uno de ellos, que concluyen el sábado.

Al PAN Cajeme le viene bien este proceso, porque hay simpatía de parte de os militantes hacia ambos candidatos, uno de los cuales representa a la experiencia y el otro, a la juventud, comentó el dirigente.

Por otra parte, dijo que, aunque había interés de su parte por participar en el proceso, prefirió mantenerse al margen y desde el inicio ha habido piso parejo para ambos contendientes.

A ambos se les pidió hacer un pacto de caballeros y una contienda de cordialidad, respeto y propuestas; se les hizo el llamado que quien pierda se sume al ganador, y a quien salga triunfante, que busque la unidad con su contraparte, para el mayor bien del partido, expresó.

Se espera que, una vez realizado el conteo, el triunfador rinda protesta ante el dirigente estatal blanquiazul, que se pretende esté en Cajeme ese día.

Francisco Angulo
