Primer Informe de Javier Lamarque será transparente y austero

Los cajemenses pueden esperar un Primer Informe del gobierno municipal sustentado con datos, transparente y austero, adelantó el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano, quien recordó a la ciudadanía que existe un portal de transparencia en donde cualquier persona puede solicitar información respecto a cualquier dependencia gubernamental.

"Está toda la información ahí, si alguien tiene alguna duda que se acerque y brindamos la información, siempre que se pueda entregar legalmente. Ha habido generación de empleo, en estos últimos 4 años se han creado alrededor de 5 mil empleos, están legando más empresas, con la ampliación del Aeropuerto la empresa Viva Aerobús decidió poner algunos de sus hangares en Cajeme, hay otras 3 empresas que en los últimos días han decidido instalarse en Cajeme. Vamos a seguir trabajando por el bienestar de Cajeme", mencionó el presidente municipal.

El evento tendrá lugar en la Arena Itson, lo cual no representa ningún gasto para el Ayuntamiento de Cajeme, pues existe un convenio con el Instituto Tecnológico de Sonota (Itson), defendió.

NUEVA RUTA DE CAMIONES SERÁ MODIFICADA

Por otra parte, Lamarque Cano habló sobre las 11 unidades del transporte urbano que recibirá el municipio por parte del gobierno estatal y que serán operadas por la Central de Autobuses Faustino Félix Serna; si bien estos retomarán el recorrido de la Línea 9 del transporte, se harán algunas modificaciones a la ruta para que haya una atención más eficiente a los usuarios de distintas colonias.

"Ya existe una ruta, pero la vamos a ampliar, queremos que toque de un lado universidades del municipio y, por otra parte, que pase por colonias periféricas con mucha población estudiantil que pueda tener acceso a este tipo de transporte" explicó. El 5 de septiembre llegarán los nuevos camiones para la ruta municipal