Con lona, exigen al Oomapas de Cajeme reparar daños a vialidad

Con una lona que fue colocada en la calle Berna entre Berlín y Amberes, de la colonia Bellavista, habitantes exigen que el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapac) atienda los daños ocasionados a la vialidad por distintos trabajos que se han realizado por problemas con el drenaje.

Juan José Padilla Ibarra, uno de los perjudicados, dijo que ya son 5 años con problemas de este tipo, y los daños generados siguen sin repararse, lo que afecta el paso de los automovilistas, además de que hay 2 planteles escolares en la zona.

“Hemos reportado nosotros los baches generados por Oomapasc, por trabajos inconclusos o de mala calidad, debido a conexiones de agua y drenaje, sobre todo en relación a una escuela, que no se han terminado, la respuesta es que se van a hacer los cambios, pero llevamos 5 años reportando ese problema”, mencionó.

Ante la situación, dijo haber recurrido en primera instancia al organismo. “Siempre he tratado de utilizar primero los medios oficiales, acercarme a las autoridades, pero es demasiado tiempo para que no se atienda. Oomapasc debe de terminar de cerrar su trabajo para la buena circulación de los automóviles, la calle Berna da los servicios a 2 escuelas. Pagamos el agua, estamos al día en todas nuestras obligaciones, solicitamos que se regrese la inversión con los servicios que debemos de obtener del municipio”, explicó.

Mario Ochoa, quien circula cotidianamente por la calle en mención, advirtió que los carros hacen lo que pueden para no caer en los hoyancos, lo que representa un riesgo para ellos y para los niños, por una de las escuelas.

“Pasa mucho automóvil y hay muchos niños, hay una escuela para niños especiales, se está deteriorando toda la calle. Las refacciones de los carros están caras, sería bueno que arreglaran la calle y pusieran topes por la escuela de los niños”, dijo.

Al respecto, el organismo operador dio a conocer que se está estableciendo un nuevo plan junto con la Secretaría de Desarrollo Urbano. “En ocasiones la Secretaría auxilia al organismo, en ciertos puntos también se tiene planeado hacer rehabilitación integral de redes y vialidades por parte del municipio, en lo particular ya este asunto ya fue turnado al área técnica para que den atención por el canal más apropiado para una solución a la solicitud de los vecinos”, informó.