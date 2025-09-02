Demuelen alberca de antiguo tobogán en el Parque Infantil Ostimuri

Esta semana inició la demolición de la alberca que forma parte del antiguo tobogán del Parque Infantil Ostimuri como parte de los trabajos de modernización que se llevan a cabo en las instalaciones; este atractivo cerró sus puertas de manera definitiva en el año 2018 tras presentar problemas desde el año 2012.

En la zona se puede observar a maquinaria trabajar en esta y otras partes de las instalaciones; personal encargado de esta obra adelantó que la alberca será más grande que la que estaba anteriormente, mientras que el diseño del tobogán será igual, pero se le harán mejoras.

Los soportes de madera serán cambiados por material más fuerte y se aplicará pintura para embellecer la infraestructura, entre otros trabajos. Sobre la zona de deslizamiento, esta se encuentra en buenas condiciones, pues el material es resistente, mencionaron los trabajadores.

A partir del día 18 de agosto se cerraron las puertas del Parque Infantil de manera temporal, para poner en marcha el proyecto de modernización que se realiza en coordinación con el gobierno estatal, el cual también contempla mejoras en el Deportivo Álvaro Obregón y la Laguna de Náinari, de manera paulatina.

En una primera etapa, el gobierno de Sonora destinó 80 millones de pesos. El presidente municipal de Cajeme, Carlos Javier Lamarque Cano, informó que 60 millones serán para los trabajos en el Parque Infantil, y el resto para la construcción de un auditorio al aire libre cerca del discóbolo, en la Laguna de Náinari.Se prevé que las instalaciones permanezcan cerradas durante algunos meses