CBTA 197 va por salud integral en estudiantes

En busca de atender la salud de los estudiantes y personal, el CBTA 197 de Providencia puso en marcha el nuevo semestre de su Centro de Atención Integral que contará con diferentes especialidades apoyado por universidades de la región, informó la directora del plantel, Clarisa Márquez Valenzuela.

Este semestre colaborarán con la preparatoria, médicos y personal del área de psicología, ambas especialidades de la Universidad de Sonora (Unison) Cajeme, así como odontólogos de la Universidad Durango Santander y nutriólogos.

"Tenemos acuerdos de colaboración con las universidades y ellos nos envían cada año aquí al centro de atención integral un espacio que hemos creado para nuestros jóvenes como primeros respondientes para atender cualquier cuestión de salud, emocional, de nutrición, de odontología y estamos muy agradecidos con las universidades porque nos abren espacios para poder atender".

ATIENDEN A TODA LA COMUNIDAD ACADÉMICA

Explicó que el centro de atención integral atiende a los mil 565 jóvenes que están inscritos en la preparatoria, además del personal docente y administrativo, quienes también han acudido a solicitar alguno de los servicios.

Agregó que los jóvenes que son atendidos han presentado ataques de ansiedad y reciben seguimiento por parte de los especialistas, además de otros males y padecimientos que atienden los médicos, seguimiento nutricional y dental.