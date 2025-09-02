  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 2 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

CBTA 197 va por salud integral en estudiantes

La preparatoria colabora con diferentes universidades de Cajeme para tener un espacio de salud

Sep. 02, 2025
Los estudiantes del Cbta 197 reciben la atención integral por parte de personal capacitado de diferentes áreas en apoyo con las universidades
Los estudiantes del Cbta 197 reciben la atención integral por parte de personal capacitado de diferentes áreas en apoyo con las universidades

En busca de atender la salud de los estudiantes y personal, el CBTA 197 de Providencia puso en marcha el nuevo semestre de su Centro de Atención Integral que contará con diferentes especialidades apoyado por universidades de la región, informó la directora del plantel, Clarisa Márquez Valenzuela.

Este semestre colaborarán con la preparatoria, médicos y personal del área de psicología, ambas especialidades de la Universidad de Sonora (Unison) Cajeme, así como odontólogos de la Universidad Durango Santander y nutriólogos.

"Tenemos acuerdos de colaboración con las universidades y ellos nos envían cada año aquí al centro de atención integral un espacio que hemos creado para nuestros jóvenes como primeros respondientes para atender cualquier cuestión de salud, emocional, de nutrición, de odontología y estamos muy agradecidos con las universidades porque nos abren espacios para poder atender".

imagen-cuerpo

ATIENDEN A TODA LA COMUNIDAD ACADÉMICA 

Explicó que el centro de atención integral atiende a los mil 565 jóvenes que están inscritos en la preparatoria, además del personal docente y administrativo, quienes también han acudido a solicitar alguno de los servicios.

Agregó que los jóvenes que son atendidos han presentado ataques de ansiedad y reciben seguimiento por parte de los especialistas, además de otros males y padecimientos que atienden los médicos, seguimiento nutricional y dental.

Francisco Minjares
Francisco Minjares
Contenido Relacionado
Empieza recuperación del transporte en Cajeme
Ciudad Obregón

Empieza recuperación del transporte en Cajeme

Septiembre 02, 2025

El regreso a clases reactivó las líneas del transporte urbano en la ciudad

Aeropuerto de Obregón registró aumento de pasajeros en agosto
Ciudad Obregón

Aeropuerto de Obregón registró aumento de pasajeros en agosto

Septiembre 02, 2025

La afluencia de pasajeros continúa en aumento cada mes en el aeropuerto

Inauguración de la nueva estación de servicio Los Silos en Ciudad Obregón
Ciudad Obregón

Inauguración de la nueva estación de servicio Los Silos en Ciudad Obregón

Septiembre 01, 2025

Con el respaldo de Grupo Cajeme, la estación de servicio Los Silos abrió su nueva sucursal en Miguel Alemán y Nicolás Bravo. Bajo el lema "Confiables hasta la última gota"