Inauguración de la nueva estación de servicio Los Silos en Ciudad Obregón

La nueva estación de servicio Los Silos abrió sus puertas en la esquina de Miguel Alemán y Nicolás Bravo, consolidando el crecimiento de la marca que hoy suma tres sucursales en Ciudad Obregón.

El evento fue encabezado por José Ramón Romero Arreola, presidente de la Unión de Crédito Agrícola de Cajeme (UCAC), quien recordó los inicios del grupo desde 1944.

"Gracias a la confianza de los consumidores, hemos incrementado las ventas, y eso es de agradecerse a nuestros clientes. Nos da la satisfacción y seguridad de que vamos por buen camino", expresó.

COMPROMISO CON LOS CLIENTES

Durante la ceremonia, Flora Jocelyn Cárdenas, gerente general, agradeció el esfuerzo conjunto de socios y colaboradores, subrayando el compromiso de la empresa.

"Hoy damos un gran paso al lanzamiento de Los Silos, que inició con un grupo de agricultores siempre pensando en generar empleos. Tenemos el compromiso de ser la preferencia de nuestros clientes y ofrecerles calidad. A partir de hoy damos la bienvenida a la marca propia Los Silos".

BENDICIÓN Y CORTE DE LISTÓN

El padre Salvador Nieves Cárdenas ofreció una bendición a las instalaciones, destacando la esperanza simbolizada en el color verde, característico de la identidad de Los Silos.

El evento concluyó con el tradicional corte de listón, encabezado por José Ramón Romero Arreola, junto a los socios Orlando Campoy, Aquiles Souque, Lamberto Arvizu, Juan Bórquez, Adolfo Pablos y Aquilino Fuerte; además de Jorge Guzmán, director del grupo, y Flora Jocelyn Cárdenas, gerente general.

También participaron los jefes de área que operarán la nueva sucursal, Alfredo Álvarez, jefe de estación; Rosa María Peralta, jefa administrativa y Andrea Picos, jefa de mercadotecnia.

Con esta apertura, Los Silos fortalece su presencia en Ciudad Obregón con tres estaciones de servicio ubicadas en Sufragio y Morelos, Miguel Alemán y Nicolás Bravo y en la colonia Jecopaco.