Reactivó regreso a clases comercio formal

El comercio formal del municipio de Cajeme dedicado a la comercialización de artículos escolares, ropa y calzado registró un incremento en sus transacciones comerciales calculado entre el 30 y 40 por ciento por el regreso a clases, estimó Gustavo Cárdenas García.

El presidente de la Canaco en Ciudad Obregón expresó que, aunque algunos ciudadanos previeron el gasto y fueron comprando con tiempo, el movimiento más fuerte se registró el fin de semana, cuando los ciudadanos se volcaron al centro a hacer sus compras.

El dirigente empresarial dijo que esta es una costumbre de los ciudadanos, no sólo en la localidad sino a nivel nacional, pero lo positivo es que sí impacto de buena manera en los comercios, muy deprimidos generalmente en sus ventas en la temporada de verano.

ESPERAN INFORMES REALES

El sector empresarial de Cajeme está a la espera de los informes gubernamentales acerca de lo que han realizado los gobiernos tanto municipal, estatal y federal, esperando que se entreguen buenas cuentas, pero sobre todo que sean informes realistas del estado que guardan las distintas áreas, comentó.

Hizo saber que aún no ha aterrizado el programa anunciado por el gobierno de la República, relativo al apoyo a los micro, pequeños y medianos empresarios, por lo que se espera que se hable acerca de este, por lo que implica en cuanto a la reactivación de los sectores que generan riqueza, la cual se convierte en circulante y derrama económica en las localidades.