No ha recibido proyectos el Ficoseg

Ciudad Obregón

Este mes lanzarán convocatoria para sociedad civil; el gobierno estatal puede presentarlos sin convocatoria: Marco A. Paz

Sep. 01, 2025
Hasta ahora, el Fideicomiso para la Competitividad con Seguridad para el Estado de Sonora (Ficoseg), creado a instancia y con la participación económica del sector empresarial sonorense, que está ya en vigor, aún no ha recibido proyectos gubernamentales, manifestó Marco Antonio Paz Pellat.

El vocero de los Comités Ciudadanos de Seguridad Pública tanto del estado de Sonora como del municipio de Hermosillo dijo que este mes se realizará el lanzamiento de la convocatoria para el financiamiento de proyectos que pudiera presentar la sociedad civil, universidades y centros de investigación, pero el gobierno del estado puede llevar las propuestas sin necesidad de convocatoria.

Será el comité creado exprofeso, con mayoría de integrantes del sector empresarial, el que evaluará los proyectos presentados tanto gubernamentales como de la ciudadanía, y emitirá un dictamen para su financiamiento, comentó el entrevistado.

De acuerdo con la Ley de Ingresos para el presente año, serían alrededor de 900 millones los que se estarían recaudando con este fin, para ser aplicados a las propuestas más viables en temas como equipamiento, tecnología, combate a la corrupción, fomento a la denuncia, prevención de la violencia intrafamiliar entre otros, afirmó.

En cuanto a la posibilidad, que quedó abierta, para que se ampararan aquellas empresas que no estén de acuerdo con el programa, Paz Pellat hizo saber que no cuentan con información si se registraron algunos amparos, y ese dato lo debe tener el Congreso del Estado o el gobierno estatal.

Francisco Angulo
