Llegaría empresa recicladora a Ciudad Obregón

En diálogos se encuentra el gobierno municipal con la empresa recicladora DE ACERO para que se concrete su llegada a Cajeme, lo cual representaría una inversión de 119 millones de pesos; ayer se llevó a cabo una mesa de diálogo entre ambas partes.

Durante el encuentro, el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano dio la bienvenida a las y los representantes de la compañía y reiteró la disposición del gobierno municipal para respaldar proyectos que impulsen el desarrollo económico de la región.

Asimismo, destacó que el municipio cuenta con bondades para la atracción de empresas. "Ciudad Obregón cuenta con un enorme potencial industrial, tenemos terreno, agua, una fuerza laboral honesta y comprometida, además de la conectividad con la carretera Sonora-Chihuahua y un aeropuerto en crecimiento, Cajeme es uno de los municipios con mayor número de universidades, lo que facilita la preparación de talento para nuevas inversiones", subrayó.

Por su parte, el titular de Desarrollo Económico de Cajeme, Fernando Durazo Picos, explicó que la empresa DE ACERO se encuentra en la fase final para instalar una planta de reciclaje en Ciudad Obregón, la cual se prevé establecer en el corredor comercial de la Carretera México 15, frente a la colonia Miravalle.

Cabe señalar que en la reunión participaron Alfredo Antillón, Manuel Bracamonte y Mariana Serna, representantes de la empresa ADECO de Monterrey, quienes acompañan el proceso de gestión y desarrollo del proyecto.