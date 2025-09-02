Aeropuerto de Obregón registró aumento de pasajeros en agosto

El número de pasajeros transportados en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón (AICO) tuvo un incremento del 11.33 por ciento en agosto en relación a ese mismo mes del año anterior, informó el administrador de ese puerto aéreo, Humberto Neri Peregrin.

En agosto de este año, el número de pasajeros transportados en el aeropuerto de Obregón fue de 40 mil 216, mientras que en agosto del año pasado la cifra fue de 36 mil 122.

La diferencia entre un año y otro fue de 4 mil 094, lo que demuestra que continúa la tendencia positiva en los pasajeros transportados, prosiguió el administrador del aeropuerto.

TIENEN VUELOS BUENA OCUPACIÓN

De manera general, los aviones salen con el 80 por ciento de la ocupación hacia los destinos que salen y llegan a Obregón, entre los que se encuentran el Aeropuerto de la Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Monterrey, Guadalajara y Tijuana.

El aeropuerto de Obregón ha realizado diferentes trabajos y adecuaciones en sus instalaciones para brindar un mejor servicio a los usuarios y con ello incrementar el número de pasajeros transportados.

Además de esto, las líneas aéreas ponen ofertas y promociones, lo que permite que sea más atractivo para los pasajeros volar desde Ciudad Obregón.