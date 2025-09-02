Avanza obra del Parque Industrial de Ciudad Obregón

La obra de rehabilitación de calles en el Parque Industrial del Ciudad Obregón (PICO) está avanzando, y actualmente se lleva a cabo la introducción del drenaje pluvial que desfogará las aguas de lluvia del bulevar Circunvalación hacia el dren que corre paralelo a la Carretera Internacional.

Empleados de la empresa constructora ganadora de la licitación indicaron que ya se conectaron las dos tuberías de 48 pulgadas de diámetro, que recogerán las aguas pluviales de la citada vialidad, en el punto situado aproximadamente a unos 150 metros al sur de la calle Tornos, donde irá un registro.

Ahí, dijeron, se unen con los tubos de 36 pulgadas que llevarán el líquido por todo el bulevar Circunvalación desde la calzada Francisco Villanueva hasta la calle Pequeña Industria, donde se construirá otro registro para colectar las aguas provenientes de las demás vialidades interiores.

En reciente conferencia de prensa, el presidente de la Canacintra Delegación Ciudad Obregón, Francisco Fernández Jaramillo, manifestó que se había hecho una pausa a los trabajos de reconstrucción de las vialidades para hacer algunas modificaciones consistentes en no hacer las ciclovías contempladas en el proyecto original, y en su lugar considerar el reforzamiento de los cruceros, con el propósito de darles mayor tiempo de vida.

Los trabajos, que se estaban gestionando desde el año 2023, están iniciando en el bulevar Circunvalación, por ser en este en donde se encuentran las obras de cabeza, tanto de drenaje sanitario como de agua potable, siendo esta la primera etapa, que se dividió en dos partes.

La primera va de la calzada Villanueva a la calle Tornos y la segunda, de la calle Tornos al bulevar Las Torres, y en cada una de estas se invertirán 50 millones de pesos, aportados al 50 por ciento por el Gobierno estatal a través de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur) y los propietarios y usuarios del Parque Industrial.