Cuenta Cajeme con 9 refugios temporales ante posibles lluvias por Lorena

Ante los pronósticos de posibles lluvias por el fenómeno natural Lorena, el coordinador de Protección Civil Municipal, Francisco Mendoza Calderón, reiteró que existen 9 puntos de Cajeme que se encuentran preparados para ser utilizados como refugios temporales en caso de que sea necesario, siendo uno de ellos el Centro de Usos Múltiples de Ciudad Obregón.

“Se está monitoreando (el fenómeno natural), hasta el momento es tormenta tropical, pero mañana a las 10:00 de la mañana vamos a instalar el Consejo Municipal de Protección Civil, vamos a estar viendo la formación de Lorena, cómo va y cómo podría llegar a impactar a nuestro municipio”, adelantó.

Otra zona que se encuentra preparada para dar refugio a personas es el Colegio de Bachileres (Cobach) de la comisaría de Pueblo Yaqui, el cual ya ha sido utilizado en otras ocasiones, debido a que en esta zona de Cajeme hay distintos asentamientos humanos y las casas de los habitantes se ven afectadas por la lluvia, al estar conformadas en su mayoría por cartón y madera.

Se han emitido recomendaciones a las familias del asentamiento Nueva Creación, para que tomen sus precauciones ante alguna situación de este tipo, destacó.

“Nosotros hacemos la recomendación de que en tiempos de lluvia no se encuentren en el lugar, generalmente cuando llueve se van a un albergue, les hemos dicho que tengan mucho cuidado y que si hubiera incluso otra zona en donde vivir sería más seguro”, comentó.

La dependencia pide a la ciudadanía estar atenta a la información que comparta Protección Civil en todo momento.