Ingresan 8 nuevos jóvenes al Seminario de Ciudad Obregón

Un total de 8 varones ingresaron al Seminario de Ciudad Obregón para cursar sus estudios durante este nuevo Ciclo Escolar 2025-2026; 7 de ellos fueron parte del Preseminario 2025 que se llevó a cabo en junio de este año y se sumó uno más, proveniente de Nogales.

El padre rector del Seminario, Marco Antonio Robles Zazueta, destacó que ya son más de 30 alumnos los que cursas sus estudios en las instalaciones.

"Las puertas del Seminario se abren una vez más para los seminaristas, contamos con 37 alumnos, 13 en la última etapa, 16 en la segunda y en la primera, que son los de recién ingreso son 8 muchachos. 29 pertenecen a la Diócesis de Ciudad Obregón y 8 a la de Nogales", dijo.

Expresó que loa seminaristas se encuentran contentos por el ingreso de los nuevos estudiantes. "El sentir de nosotros es mucha alegría y mucha esperanza, porque aquí se hace realidad la promesa de Dios, cuando habla por medio del profeta Jeremías y dice les daré pastores. El hecho de que todavía haya jóvenes que quieran entregar su vida a Dios es de gran alegría y de gran esperanza", mencionó.

Son 8 años los que se estudian como parte de la preparación eclesiástica.

En mayo de este año, 3 nuevos sacerdotes hicieron sus votos durante la solemne celebración de una misa especial oficiada por el Obispo Felipe Pozos Lorenzini.

En ese entonces, el Monseñor dio a conocer que faltan al menos 99 sacerdotes para atender la demanda de los fieles en las parroquias.