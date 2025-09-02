  • 24° C
Empieza recuperación del transporte en Cajeme

El regreso a clases reactivó las líneas del transporte urbano en la ciudad

Sep. 02, 2025
Los estudiantes representan una parte importante del transporte público y con el regreso regular a clases se reactivó la actividad
Los estudiantes representan una parte importante del transporte público y con el regreso regular a clases se reactivó la actividad

El regreso a clases marcó el inicio de la recuperación del transporte urbano en Cajeme después del periodo vacacional y a inicios de esta semana se registró un repunte del 30 por ciento, informó el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Transporte, Luis Acosta Cárdenas.

El dirigente sindical explicó que la recuperación continuará el resto de esta semana en Cajeme, ya que hay estudiantes que por diferentes motivos no acudieron los primeros días a la escuela.

"Afortunadamente ya se vio la diferencia del pasaje, esperamos que vaya aumentando gradualmente conforme pase la semana, pero en lo que significa de pasaje, el día de ayer aumentó un 30 por ciento".

imagen-cuerpo

ESTUDIANTES DEBEN LLEVAR TARJETA OFICIAL 

Acosta Cárdenas explicó que los estudiantes de Cajeme deben de mostrar su credencial en los camiones que no tienen el sistema lector para que se les aplique el descuento que les otorga el viaje a cinco pesos.

"Los camiones que no traen el sistema, el estudiante tiene que mostrar su credencial, a ellos les queda a cinco pesos l pasaje, aclarar también que los camiones que traen el sistema de cobro dan el pasaje gratis al estudiante, diferente a los camiones viejos que no traen sistema de cobro, ellos no tienen subsidio de gobierno".

La tarjeta de estudiante se tramita de forma gratuita en la delegación del transporte en Cajeme ubicada en el edificio del gobierno del estado de la calle 5 de febrero entre Allende e Hidalgo.

Francisco Minjares
