Piden tiangueros no dar permisos provisionales en su sector

Los representantes de los tiangueros organizados del Municipio de Cajeme que realzan su actividad en la lateral de la calle 300 en el sector de la colonia México dijeron no estar de acuerdo con la intención del Ayuntamiento, de otorgar permisos temporales en ese sector, donde ellos laboran desde hace más de 40 años, por lo que hicieron el llamado a la Dirección de Inspección y Vigilancia a respetar tanto el reglamento de la materia como los acuerdos establecidos y no dar dichas autorizaciones.

Los dirigentes de tiangueros José Luis Arellano, Sugey Ríos, Consuelo Olague, Ana Lilia Mata y María Amelia Romero, encabezados por el presidente de la Coalición de Tiangueros del Municipio de Cajeme, Alfredo González Sandoval, hicieron ver que se pretende dar autorización a dos negocios de banqueta, uno de los cuales vende elotes y el otro es de fruta.

Y dijeron que el temor es porque ya se han visto casos similares en el pasado, en los que se permite instalarse provisionalmente a algunos comerciantes, los cuales se vuelven permanentes y posteriormente buscan desplazar a los que tienen ya muchos años en el lugar, por lo que están pidiendo al Ayuntamiento no otorgar los nuevos permisos.

Los pequeños comerciantes dijeron que no hay ningún problema con que puedan autorizar instalarse a estas personas a unos 100 metros del tianguis, pero no en el lugar donde ellos se instalan dos veces a la semana, los jueves y domingos.

El llamado tianguis de la México tiene más de 40 años, del que algunos de ellos son fundadores, y actualmente las ventas no son las mejores, como para que se permita llegar a nuevos comerciantes, que podrían afectar a los ya establecidos, afirmaron.