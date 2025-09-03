Firman convenio Itson y Conalep Sonora

Para desarrollar proyectos conjuntos a nivel estatal que san operables en Obregón, Guaymas y Navojoa, además de tener un intercambio estudiantil y docente, capacitación de personal y otros beneficios interinstitucionales, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) Sonora firmó un convenio de colaboración con el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) que trabajarán de manera coordinada en los siguientes semestres.

Jesús Héctor Hernández López, rector del Itson, dijo que este convenio permitirá el intercambio entre docentes y alumnado, además que abre las puertas a la realización de servicio social, prácticas profesionales y proyectos conjuntos.

"Este convenio es general, permite el intercambio de profesores y estudiantes, prácticas profesionales, el servicio social, permite también identificar e implementar proyectos específicos que tendrían su propia regulación a través de otros convenios"

Hernández López dijo que la firma de este convenio permite al Itson aprender de toda la experiencia con la que cuenta el Conalep para la formación técnica, además que habrá mecanismos de formación paralela.

Durante su intervención dijo que el Itson y el Conalep tienen carreras en común, como son Enfermería, Informática y Mecatrónica, lo cual muestra que ambas instituciones educativas trabajan en la pertinencia de lo que necesita realmente la sociedad.

HABRÁ CAPACITACIÓN DOCENTE

Por su parte, Luisa Cristina Rodríguez Ibarra, directora general del Conalep en Sonora, dijo que este convenio no sólo servirá para dar seguimiento a los egresados del bachillerato para que tengan una opción de educación superior, sino que permitirá seguir impulsando el programa de educación dual que ya tienen en Hermosillo hacia otros planteles del estado, además de fortalecer la capacitación de su cuerpo docente, entre otros beneficios.

"Se plantea que con este convenio se pueda dar, además del seguimiento de egresados, el fortalecimiento de algo que a nosotros nos queda todavía en deuda entrarle que es el tema de la educación dual, es un tema que estamos muy interesaos en participar y también en el tema de las capacitaciones y actualización de nuestro personal docente, a nuestro personal administrativo y sabemos que Itson en el centro y sur del estado es punta de lanza y es un referente en todos los temas que tienen que ver con actualización tecnológica".