  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 4 De Septiembre Del 2025
Ciudad Obregón

En Cajeme ya se aplica Fondo de Fomento al Deporte: Javier Lamarque

Este recurso, conformado por aportaciones voluntarias en el recibo del agua, se destina a atletas que quieren asistir a competencias

Sep. 04, 2025
Tras retrasarse su aplicación por procesos burocráticos, el Fondo de Fomento al Deporte ya se hace llegar a atletas de Cajeme que requieren de apoyo para acudir a competencias en otra parte del estado, país o del mundo, informó el presidente municipal, Carlos Javier Lamarque Cano.

En una audiencia ciudadana celebrada recientemente en el Palacio Municipal, al menos 5 deportistas acudieron al recinto para solicitar ayuda al Ayuntamiento ayuda para poder ir a competencias, entre ellos jóvenes que practican Karate y futbol.

A ellos, y a quienes así lo requieran, se les brindarán recursos por medio de este Fondo de Fomento al Deporte, conformado por las aportaciones voluntarias de los cajemenses implementadas en el recibo del agua a inicios de este año.

"Ya se está aplicando, hay una normatividad para este tipo de casos, pero ya se está aplicando y esto es algo nuevo. Es algo importante, se ha acercado mucha gente en la audiencia ciudadana para pedir apoyo para competir en el extranjero, hay muy buenas noticias para Cajeme y las vamos a dar a conocer poco a poco", explicó.

En las calles del municipio todavía se puede observar a atletas que buscan asistir a competencias pedir apoyo económico en las calles, razón por la que el Cabildo aprobó en esta administración la creación de este fondo, así como el de un Fondo para Seguridad Pública.

La aportación voluntaria para el Fondo de Fomento al Deporte y de Seguridad Pública es de 2 pesos con 50 centavos.

Javier Zepeda
