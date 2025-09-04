Secretaría del Bienestar suspende actividades en Sonora por el paso de Lorena

La Secretaría del Bienestar suspendió temporalmente todas sus actividades y trámites en Sonora como una medida preventiva por los efectos del huracán Lorena en el estado, informó el delegado en la entidad de esa dependencia federal, Octavio Almada Palafox.

Las actividades y trámites continuarán suspendidos hasta nuevo aviso y el funcionario federal hizo un llamado a todos los derechohabientes y beneficiarios de los programas a resguardarse y mantenerse atentos de los avisos que hagan las autoridades correspondientes.

"Se ha decidido suspender toda actividad de la delegación del Bienestar aquí en Sonora hasta nuevo aviso, lo más importante es la seguridad de ustedes, de todos los derechohabientes, los beneficiarios, por eso hago un llamado de aviso, un exhorto, que sigan todas las recomendaciones que da la autoridad estatal, federal, protección civil y ya que pase el fenómeno natural vamos a avisar de manera oportuna, de oportunidad con tiempo, la reactivación de todo lo que está calendarizado en el estado de Sonora".

Este mes se tiene la entrega de tarjetas del Banco Bienestar para los beneficiarios que se inscribieron en junio, además de las atenciones del Inapam y otros trámites propios de la dependencia federal.

PAGOS ESTÁN GARANTIZADOS

Aclaró que el pago de los programas está garantizado y el dinero estará en las tarjetas para que, una vez que pase el fenómeno climático, continúe el retiro y todas las actividades que ya estaban calendarizadas.

"Quiero puntualizar algo, que está garantizado el apoyo, la pensión de todos los programas del gobierno de México, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, es decir, los pagos van a estar ahí en las tarjetas del banco del Bienestar y ya que pase este fenómeno natural vamos a avisarle para reactivar todas las actividades que teníamos programadas con ustedes".

El Banco del Bienestar permaneció abierto este jueves por la mañana, aunque con una afluencia mínima y están a la espera de nuevas instrucciones para una posible suspensión de actividades.