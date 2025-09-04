Plasma activista Mara Romero el sentir de ser reclusa en nuevo libro

La tristeza de esas mujeres en reclusión que fueron olvidadas por sus parejas, así como de jóvenes sin sustento resignadas a perder el rastro de sus familiares y amigos quienes, como ellas, deambulan presos de la droga, del crimen, de la persecución, o apaleados en otras cárceles, plasma la activista Mara Romero en su nuevo libro "Navaja verde o negra", el cual ya se encuentra disponible en el país, incluido Ciudad Obregón.

Al pasar las últimas décadas de su vida al interior de un reclusorio, como impulsora de talleres y otros proyectos para mejorar la vida de quienes se encuentran en penitencia, Mara Romero ha sido testigo de generaciones que han pasado por los Centros de Reintegración Social (Cereso) de Sonora, lo cual la motivó a escribir este ejemplar.

"A muchas no les llegó la justicia, así que intento dárselas escribiendo", expresó la poeta, quien iniciará una gira en el mes de octubre. Son 40 los relatos que integra la activista en su ejemplar. "No son testimonios, es narrativa con memoria, pero todos los personajes existen o existieron", aclara.

Los personajes son, en su mayoría, muchachas perdidas en las drogas, cantantes espectrales en camiones viejos, madres privadas de la libertad por diversos delitos, mujeres que "nadan" en las turbias aguas de la intoxicación, duermen aturdidas por el horror latente al otro día, se prostituyen, se pierden en los desiertos geográficos y metafísicos o se privan de la vida, explicó la activista.

Mara Romero dice considera que esta obra es la respuesta a todos sus años de trabajo en el penal, y a todas las angustias contenidas "al ver pasar a la justicia por un lado".

En cuanto al título de su obra, este se debe a un verso de Efraín Huerta y revela la tristeza de esas mujeres que hacen penitencia por las situaciones planteadas.