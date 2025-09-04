  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 4 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Plasma activista Mara Romero el sentir de ser reclusa en nuevo libro

La activista ha sido testigo de generaciones que han pasado por los Ceresos de Sonora, lo cual la motivó a hacer esta narrativa con memoria

Sep. 04, 2025
Plasma activista Mara Romero el sentir de ser reclusa en nuevo libro

La tristeza de esas mujeres en reclusión que fueron olvidadas por sus parejas, así como de jóvenes sin sustento resignadas a perder el rastro de sus familiares y amigos quienes, como ellas, deambulan presos de la droga, del crimen, de la persecución, o apaleados en otras cárceles, plasma la activista Mara Romero en su nuevo libro "Navaja verde o negra", el cual ya se encuentra disponible en el país, incluido Ciudad Obregón.

Al pasar las últimas décadas de su vida al interior de un reclusorio, como impulsora de talleres y otros proyectos para mejorar la vida de quienes se encuentran en penitencia, Mara Romero ha sido testigo de generaciones que han pasado por los Centros de Reintegración Social (Cereso) de Sonora, lo cual la motivó a escribir este ejemplar.

"A muchas no les llegó la justicia, así que intento dárselas escribiendo", expresó la poeta, quien iniciará una gira en el mes de octubre. Son 40 los relatos que integra la activista en su ejemplar. "No son testimonios, es narrativa con memoria, pero todos los personajes existen o existieron", aclara.

Los personajes son, en su mayoría, muchachas perdidas en las drogas, cantantes espectrales en camiones viejos, madres privadas de la libertad por diversos delitos, mujeres que "nadan" en las turbias aguas de la intoxicación, duermen aturdidas por el horror latente al otro día, se prostituyen, se pierden en los desiertos geográficos y metafísicos o se privan de la vida, explicó la activista.

Mara Romero dice considera que esta obra es la respuesta a todos sus años de trabajo en el penal, y a todas las angustias contenidas "al ver pasar a la justicia por un lado".

En cuanto al título de su obra, este se debe a un verso de Efraín Huerta y revela la tristeza de esas mujeres que hacen penitencia por las situaciones planteadas.

Javier Zepeda
Javier Zepeda
Contenido Relacionado
Atienden Tajimaroa por presunto brote de dengue
Ciudad Obregón

Atienden Tajimaroa por presunto brote de dengue

Septiembre 04, 2025

Se realiza fumigación y trabajos preventivos; hasta el momento son casos en proceso de confirmación

Se prepara CFE para paso de Lorena por Sonora
Ciudad Obregón

Se prepara CFE para paso de Lorena por Sonora

Septiembre 04, 2025

Se dispuso equipo humano y técnico para atender a la población que lo requiera

Secretaría del Bienestar suspende actividades en Sonora por el paso de Lorena
Ciudad Obregón

Secretaría del Bienestar suspende actividades en Sonora por el paso de Lorena

Septiembre 04, 2025

El dinero de los pagos de los programas federales estará en las tarjetas, pero la dependencia suspendió sus actividades presenciales