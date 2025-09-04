  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 4 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Atienden Tajimaroa por presunto brote de dengue

Se realiza fumigación y trabajos preventivos; hasta el momento son casos en proceso de confirmación

Sep. 04, 2025
Atienden Tajimaroa por presunto brote de dengue

Tras denunciarse presunto brote de dengue en la comunidad de Tajimaroa por parte de una cajemense, la Dirección de Salud Municipal se coordinó con el Distrito de Salud 04 para fumigar y tomar otras acciones preventivas, mientras se realiza el proceso correspondiente para confirmar que se trata de casos positivos.

"La situación es que, como es bien sabido, hubo un brote en el municipio de Guaymas fuerte y la línea es cercana, por lo que fue importado, pero en la ciudadanía no se ha dispersado, se ha realizado control larvario, se revisa la confirmación de los casos, aún son casos probables, y se trabajará en la fumigación posterior", explicó Jesús Espinoza, director de Salud Municipal.

No hay otra zona del municipio en la que se tengan denuncias de presuntos casos hasta el momento, agregó, pero se trabaja en llevar el descacharre y otros trabajos preventivos en polígonos de riesgo, que se determinan a través del uso de ovitrampas.

Además, se incrementarán las jornadas de descacharre en coordinación con el Distrito de Salud 04, pues con las lluvias fuertes se corre un mayor riesgo de criaderos del mosquito transmisor del dengue.

"Puntualmente en la zona rural es donde nos hemos enfocado, pero hemos atendido todas, ahorita salimos de la colonia Libertad, estamos e Tajimaroa y vamos a regresar por la zona sur, Esperanza Tiznado, Russo Vogel, Presidentes, esas colonias", dijo. En Cajeme se han confirmado 7 casos de dengue en lo que va del 2025, según el último reporte de la Secretaría de Salud de Sonora.

imagen-cuerpo

PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL

Cabe señalar que por el Día Mundial de la Salud Sexual, que se conmemora el 4 de septiembre de cada año, se instaló un módulo preventivo en el Palacio Municipal hoy, de las 8:00 a las 13:00 horas, en donde se impartió información de planificación familiar, y se hicieron pruebas de infecciones de transmisión sexual gratuitas.

Javier Zepeda
Javier Zepeda
Contenido Relacionado
Se prepara CFE para paso de Lorena por Sonora
Ciudad Obregón

Se prepara CFE para paso de Lorena por Sonora

Septiembre 04, 2025

Se dispuso equipo humano y técnico para atender a la población que lo requiera

Secretaría del Bienestar suspende actividades en Sonora por el paso de Lorena
Ciudad Obregón

Secretaría del Bienestar suspende actividades en Sonora por el paso de Lorena

Septiembre 04, 2025

El dinero de los pagos de los programas federales estará en las tarjetas, pero la dependencia suspendió sus actividades presenciales

Refuerzan estrategia de seguridad de Cajeme tras reunión de Javier Lamarque con autoridades federales
Ciudad Obregón

Refuerzan estrategia de seguridad de Cajeme tras reunión de Javier Lamarque con autoridades federales

Septiembre 04, 2025

Uno de los puntos a tratar fue la implementación de programas sociales en las colonias más conflictivas