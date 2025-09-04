Atienden Tajimaroa por presunto brote de dengue

Tras denunciarse presunto brote de dengue en la comunidad de Tajimaroa por parte de una cajemense, la Dirección de Salud Municipal se coordinó con el Distrito de Salud 04 para fumigar y tomar otras acciones preventivas, mientras se realiza el proceso correspondiente para confirmar que se trata de casos positivos.

"La situación es que, como es bien sabido, hubo un brote en el municipio de Guaymas fuerte y la línea es cercana, por lo que fue importado, pero en la ciudadanía no se ha dispersado, se ha realizado control larvario, se revisa la confirmación de los casos, aún son casos probables, y se trabajará en la fumigación posterior", explicó Jesús Espinoza, director de Salud Municipal.

No hay otra zona del municipio en la que se tengan denuncias de presuntos casos hasta el momento, agregó, pero se trabaja en llevar el descacharre y otros trabajos preventivos en polígonos de riesgo, que se determinan a través del uso de ovitrampas.

Además, se incrementarán las jornadas de descacharre en coordinación con el Distrito de Salud 04, pues con las lluvias fuertes se corre un mayor riesgo de criaderos del mosquito transmisor del dengue.

"Puntualmente en la zona rural es donde nos hemos enfocado, pero hemos atendido todas, ahorita salimos de la colonia Libertad, estamos e Tajimaroa y vamos a regresar por la zona sur, Esperanza Tiznado, Russo Vogel, Presidentes, esas colonias", dijo. En Cajeme se han confirmado 7 casos de dengue en lo que va del 2025, según el último reporte de la Secretaría de Salud de Sonora.

PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL

Cabe señalar que por el Día Mundial de la Salud Sexual, que se conmemora el 4 de septiembre de cada año, se instaló un módulo preventivo en el Palacio Municipal hoy, de las 8:00 a las 13:00 horas, en donde se impartió información de planificación familiar, y se hicieron pruebas de infecciones de transmisión sexual gratuitas.