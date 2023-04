Venderán la tirolesa

Por desencajar con el entorno, no utilizarse por muchos años, no presentar ingresos importantes y para evitar que siga siendo la plataforma para que personas con depresión atenten contra su vida, la tirolesa que se encuentra en la Laguna del Náinari será desmantelada y puesta a la venta.

El presidente municipal de Cajeme, Javier Lamarque, dijo que se encuentra sin usarse por varias administraciones; por lo que ya lo estudió y decidió qué hacer con ella.

Explicó tiene más de diez años sin usarse y dio indicaciones para que comiencen los trabajos para quitarla.

"La vamos a quitar de ahí y vamos a ver qué hacemos con ella, si se vende a alguien que quiera usarla para algún atractivo, parque de diversiones, lo que sea, o a ver qué hacemos con ella, pero ya no la queremos ahí porque en realidad no es necesario, no se está usando" afirmó.

Mencionó que tiene algunos desperfectos mecánicos, su estructura no es propia del paisaje y rompe con el entorno, concretó que el asunto es que no está en uso, está descompuesta y se va a retirar para evitar más problemas.

Dijo que como ingreso económico para la Inmobiliaria de Cajeme representó muy poco, y era más lo que se gastaba en ella que lo que se recibía, y como no es algo realmente lucrativo o rentable, insistió en que será retirada y puesta a la venta.

NO DEJARÁ DEUDAS

Sobre el adelanto de participaciones por 30 millones de pesos aplicados al mejoramiento de calles, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), el alcalde dijo ese monto se va a pagar en su administración y no dejará créditos o deudas de largo plazo.

"Ese financiamiento está en el marco de la actual administración, o sea, yo; no voy a ser como los otros presidentes municipales que dejaron deuda, que ellos contrajeron, yo no, lo que aquí se dio se paga en esta administración, que quede claro eso, no hay tal deuda que vaya a quedar".