Vendedores ambulantes en Cajeme continuarán este año: es tradición familiar

Aunque la situación económica en la región ha sido complicada desde el año pasado por factores como la falta de cultivos en el campo y el poco crecimiento en la zona urbana, los vendedores ambulantes no han manifestado que se vayan a retirar y se espera renovar la misma cantidad de permisos para este año.

Manuel Montaño Gutiérrez, presidente de la Asociación de Vendedores Ambultantes adheridos a la CTM en Cajeme, dijo que están en proceso de renovación de permisos y permanecerán los mismos que estuvieron el año pasado, ya que para ellos el comercio en el primer cuadro de la ciudad representa la forma de ingreso de sus familias, en algunos casos desde una o dos generaciones atrás.

"No hay interés de retirarse, al revés, hay mucho interés de quererse incorporar al centro, el problema de nosotros es que estamos peleando que se cierre el cerco para que ya no se nos meta gente, porque son muchos", detalló.

Acciones y acuerdos con el Ayuntamiento de Cajeme sobre el comercio ambulante

Esto pese a la situación económica que han enfrentado, en la que ha habido temporadas complicadas en las que las ventas les caen hasta en un 50 por ciento debido a que muchos de sus clientes trabajan en el campo o las maquiladoras, que enfrentan problemas desde el año pasado.

Dentro de las negocaciones que se hacen con el Ayuntamiento de Cajeme durante la renovación de los permisos, es que no haya más vendedores ambulantes en el primer cuadro de la ciudad, ya que se encuentra saturado y se había acordado que no habría más permisos nuevos.

"Estamos platicando el tema para la renovación, cuando menos los mismos, no tendría por qué haber más porque no hay permisos en el centro".

Actualmente son 85 comerciantes ambulantes adheridos a la organización, quienes han sostenido reuniones con las autoridades municipales para tratar el tema de la renovación de permisos, se han comprometido a continuar con las normativas de Protección Civil e Inspección y Vigilancia, además que mantienen su postura de solicitar no haya más vendedores nuevos en el primer cuadro de la ciudad.