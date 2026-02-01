Regidores ven viable reducción de Cabildo

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Tras la iniciativa ciudadana presentada ante Cabildo por el regidor Manuel de Jesús Borbón, en la que se propone reducir el número de ediles de 20 a 10, regidores dijeron ver esta medida viable, siempre y cuando previamente haya una detallada revisión, con el objetivo de que el impacto social sea verdaderamente óptimo.

LA INICIATIVA

En la propuesta se plantea que, al disminuir el número de los regidores, se genere un ahorro de 541 mil pesos, y este se destine a la rehabilitación de calles que se encuentran en deplorables condiciones, así como a la reparación de la red sanitaria de Cajeme, por medio de un Fondo Municipal.

DEBE CUIDARSE LA REPRESENTACIÓN

La regidora Myrna López destacó que se trata de una medida que puede ser viable, pero debe estudiarse cada detalle de la misma.

"Disminuir a los regidores no creo que esté mal, pero hay que tener cuidado de cómo es la propuesta, tenemos que cuidar que realmente sea un impacto positivo en cuanto a tener una representación de todo el municipio, la mayoría de los regidores son electos con una fórmula que acompaña a lo que en su momento es el candidato a la Presidencia Municipal, debemos empezar con estudios a fondo de cuál es el número adecuado para que se conformen las planillas, y a su vez contar con una representación de minorías, porque también pagan prediales, también viven en el municipio, también son cumplidos con sus habitantes", dijo.

Por su parte, el regidor Armando Alcalá Alcaráz, coincidió en que se trata de una buena propuesta, que deberá ser analizada en su momento.

"No es algo fácil, pero creo que se debería empezar por algo, no es mala la propuesta, pero también hay que voltear a ver el tema de la administración, los funcionarios, la burocracia, son muchos los temas que hay", dijo.

La propuesta también plantea que los regidores sean electos directamente por la ciudadanía en demarcaciones territoriales.