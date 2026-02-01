Cada vez más mujeres se acercan a Academia del Policía

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Cada vez hay mayor interés de mujeres por ingresar a la Academia del Policía de Cajeme, con el objetivo de integrarse a la corporación y velar por la seguridad pública de la ciudadanía, pues actualmente cerca del 70 por ciento de las personas que se acercan es del sexo femenino, informó el director de Capacitación, Octavio Quintero Valenzuela.

“Tenemos mucho interés, sobre todo por el lado femenino, cerca del 70 por ciento son mujeres y sabemos que esto es sumamente importante. Nosotros tenemos que darles la oportunidad a las mujeres y sabemos que hacen un excelente papel”, explicó.

TRABAJO ASEGURADO AL EGRESAR

Destacó que tanto mujeres como hombres interesados en entrar a la Academia pueden registrarse actualmente, pues hay convocatoria abierta.

Resaltó que incluso se ha hecho algunos cambios a los requerimientos, pues, antes, el límite de edad para los cadetes eran los 34 años y ahora es son los 39; por otro lado, aclaró que el mayor beneficio que se ofrece al egresar es que hay trabajo asegurado dentro de la corporación a partir del siguiente día.

“Quiero invitar a los jóvenes de entre 18 y 39 años de edad para que se acerquen y sean parte de la Academia del Policía de Cajeme, son 6 meses de capacitación, damos una beca mensual de apoyo económico de 7 mil pesos y lo principal es que, una vez que se gradúan, al siguiente día causan alta en la corporación, tenemos un trabajo garantizado”, informó.

Interesados pueden acudir a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para obtener mayor información, ubicada en la calle 300.

Actualmente hay 15 cadetes, entre hombres y mujeres, quienes conforman la generación 18.