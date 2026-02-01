  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 1 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Cada vez más mujeres se acercan a Academia del Policía

El director de Capacitación dio a conocer que cerca del 70 por ciento de las personas que se acercan es del sexo femenino

Feb. 01, 2026
Cada vez más mujeres se acercan a Academia del Policía

Cada vez hay mayor interés de mujeres por ingresar a la Academia del Policía de Cajeme, con el objetivo de integrarse a la corporación y velar por la seguridad pública de la ciudadanía, pues actualmente cerca del 70 por ciento de las personas que se acercan es del sexo femenino, informó el director de Capacitación, Octavio Quintero Valenzuela.

“Tenemos mucho interés, sobre todo por el lado femenino, cerca del 70 por ciento son mujeres y sabemos que esto es sumamente importante. Nosotros tenemos que darles la oportunidad a las mujeres y sabemos que hacen un excelente papel”, explicó.

TRABAJO ASEGURADO AL EGRESAR

Destacó que tanto mujeres como hombres interesados en entrar a la Academia pueden registrarse actualmente, pues hay convocatoria abierta.

Resaltó que incluso se ha hecho algunos cambios a los requerimientos, pues, antes, el límite de edad para los cadetes eran los 34 años y ahora es son los 39; por otro lado, aclaró que el mayor beneficio que se ofrece al egresar es que hay trabajo asegurado dentro de la corporación a partir del siguiente día.

“Quiero invitar a los jóvenes de entre 18 y 39 años de edad para que se acerquen y sean parte de la Academia del Policía de Cajeme, son 6 meses de capacitación, damos una beca mensual de apoyo económico de 7 mil pesos y lo principal es que, una vez que se gradúan, al siguiente día causan alta en la corporación, tenemos un trabajo garantizado”, informó.

Interesados pueden acudir a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para obtener mayor información, ubicada en la calle 300.

Actualmente hay 15 cadetes, entre hombres y mujeres, quienes conforman la generación 18.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Habrá menos camiones el lunes en Cajeme
Ciudad Obregón

Habrá menos camiones el lunes en Cajeme

Febrero 01, 2026

Se recorta el número de camiones circulando aproximadamente a la mitad durante los días festivos

Sigue racha de suerte: cae premio mayor de la Lotería Nacional en Sonora
Ciudad Obregón

Sigue racha de suerte: cae premio mayor de la Lotería Nacional en Sonora

Febrero 01, 2026

Enero cerró con el premio mayor en Hermosillo, lo que dejó una derrama económica millonaria

Crean organización política “Muévete por Cajeme”
Ciudad Obregón

Crean organización política “Muévete por Cajeme”

Enero 31, 2026

Buscan impulsar candidaturas ciudadanas independientes con miras a las elecciones del 2027