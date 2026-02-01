Alumnos del CAM 52 van a la preparatoria

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Los egresados del Centro de Atención Múltiples (CAM) 52 han logrado colocarse tanto en el CAM 40 Laboral como en preparatorias regulares con atención a personas con capacidades especiales, lo que representa un avance en el tema de oportunidades, aunque todavía hace trabajo por hacer en Cajeme en el tema de la inclusión, afirmó la directora de ese plantel educativo, Rosa Amelia Palma.

Tradicionalmente los estudiantes que salen de esa institución educativa se van hacia el CAM Laboral, pero desde hace algunos años que entran a los diferentes subsistemas de preparatoria que hay en la localidad, en donde se ofrece atención especial para los alumnos.

"Tenemos dos vertientes, o dos directrices, una es que muchos de los niños ingresan al CAM 40, que es el CAM Laboral, pero ya tenemos la experiencia que muchos de los niños están egresando a preparatoria, a preparatorias como el Cobach, el Cecytes, los Cbtas, donde hay servicios de atención especial también".

La directora agregó que los estudiantes desarrollan lectoescritura y pensamiento matemático, lo que les permite trascender hacia la preparatoria, en alguno de los subsistemas que hay disponibles.

Desafíos pendientes en la inclusión educativa en Cajeme

Este verano egresan 15 jóvenes quienes tendrán la oportunidad de seguir con rumbo al nivel medio superior y aunque es un avance, rodavía se necesita seguir trabajando para lograr la inclusión plenamente en la localidad.

"Falta mucho, la palabra inclusión es muy abarcativa y la verdad, yo siempre digo que vamos caminando poquito a poquito, para lograr la inclusión todavía falta mucho", añadió.