  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 1 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Alumnos del CAM 52 van a la preparatoria

Los estudiantes desarrollan habilidades que les permite ir a nivel medio superior

Feb. 01, 2026
Maestros del CAM 40 Laboral acuden a diferentes planteles a promover sus programas e intitución educativa , ente ellos el CAM 52
Maestros del CAM 40 Laboral acuden a diferentes planteles a promover sus programas e intitución educativa , ente ellos el CAM 52

Los egresados del Centro de Atención Múltiples (CAM) 52 han logrado colocarse tanto en el CAM 40 Laboral como en preparatorias regulares con atención a personas con capacidades especiales, lo que representa un avance en el tema de oportunidades, aunque todavía hace trabajo por hacer en Cajeme en el tema de la inclusión, afirmó la directora de ese plantel educativo, Rosa Amelia Palma.

Tradicionalmente los estudiantes que salen de esa institución educativa se van hacia el CAM Laboral, pero desde hace algunos años que entran a los diferentes subsistemas de preparatoria que hay en la localidad, en donde se ofrece atención especial para los alumnos.

"Tenemos dos vertientes, o dos directrices, una es que muchos de los niños ingresan al CAM 40, que es el CAM Laboral, pero ya tenemos la experiencia que muchos de los niños están egresando a preparatoria, a preparatorias como el Cobach, el Cecytes, los Cbtas, donde hay servicios de atención especial también".  

La directora agregó que los estudiantes desarrollan lectoescritura y pensamiento matemático, lo que les permite trascender hacia la preparatoria, en alguno de los subsistemas que hay disponibles.

imagen-cuerpo

Desafíos pendientes en la inclusión educativa en Cajeme

Este verano egresan 15 jóvenes quienes tendrán la oportunidad de seguir con rumbo al nivel medio superior y aunque es un avance, rodavía se necesita seguir trabajando para lograr la inclusión plenamente en la localidad.

"Falta mucho, la palabra inclusión es muy abarcativa y la verdad, yo siempre digo que vamos caminando poquito a poquito, para lograr la inclusión todavía falta mucho", añadió.  

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Cada vez más mujeres se acercan a Academia del Policía
Ciudad Obregón

Cada vez más mujeres se acercan a Academia del Policía

Febrero 01, 2026

El director de Capacitación dio a conocer que cerca del 70 por ciento de las personas que se acercan es del sexo femenino

Habrá menos camiones el lunes en Cajeme
Ciudad Obregón

Habrá menos camiones el lunes en Cajeme

Febrero 01, 2026

Se recorta el número de camiones circulando aproximadamente a la mitad durante los días festivos

Sigue racha de suerte: cae premio mayor de la Lotería Nacional en Sonora
Ciudad Obregón

Sigue racha de suerte: cae premio mayor de la Lotería Nacional en Sonora

Febrero 01, 2026

Enero cerró con el premio mayor en Hermosillo, lo que dejó una derrama económica millonaria