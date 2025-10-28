Velatorio DIF garantiza agua en panteones municipales durante Día de Muertos

Ante la proximidad del Día de Muertos, fecha en la que los cajemenses acuden a los cementerios a visitar a sus difuntos, el Velatorio DIF Cajeme dio a conocer que el agua se encuentra garantizada en los panteones municipales, en donde también se han llevado a cabo trabajos de limpieza.

El titular de Velatorio DIF, Mario Valenzuela, explicó que actualmente el líquido vital funciona con normalidad tanto en el Panteón del Carmen como en el de Guadalupe. En las instalaciones se puede observar que las cuadrillas de la Secretaría de Imagen y Servicios Públicos ajusta los últimos detalles, recogiendo los montones de la maleza que fue cortada.

En el panteón del Carmen es donde se observa un mayor avance en la limpieza; sin embargo, algunos visitantes han denunciado que algunas tumbas se encuentran abiertas o en mal estado, lo que puede poner en riesgo a las familias que acudan a este cementerio.

Cabe señalar que el coordinador de Protección Civil Municipal, Francisco Mendoza Calderón, emitió algunas recomendaciones a la ciudadanía, con el objetivo de evitar posibles incidentes durante el 1 y 2 de noviembre.

Una de ellas es que los adultos cuiden en todo momento a niños y personas de edad avanzada. También destacó la importancia de no pisar las lápidas, pues por el mal estado en que algunas se encuentran los visitantes corren el riesgo de que se colapsen con el peso corporal.

Recientemente, Mendoza Calderón dio a conocer que ya está listo el operativo para garantizar que haya saldo blanco en esta fecha conmemorativa.

La falta de agua ha sido una problemática denunciada por los visitantes en alguno de estos panteones en años anteriores.