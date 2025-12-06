Vecinos del bulevar Ramírez se manifiestan ante fallas de drenaje y encharcamientos

Malos olores, riesgos para la salud y daños a la carpeta asfáltica, son algunas de las problemáticas que aseguran sufrir desde hace varios años los vecinos de las colonias aledañas al bulevar Ramírez, en el tramo comprendido entre las calles Chihuahua y Coahuila. Razón por la cual organizaron una manifestación pacífica para solicitar apoyo de las autoridades.

Roberto López, vecino de la zona, compartió que, aunque en la actual administración se han realizado reparaciones en varios tramos de calles de dicho asentamiento humano, aún persiste la problemática de drenajes colapsados, situación que ha resultado en otros daños como el desgaste de la carpeta asfáltica o encharcamientos de aguas negras en varios cruceros viales.

"Por varios años hemos tenido el problema de drenajes, se tapa, lo arreglan, pero se vuelve a tapar. Pudiera ser parte de que hay varios negocios que no son regulados. Cuando llueve, esta zona se inunda por la poca capacidad de desagüe que se tiene", declaró.

El ciudadano detalló que, aunque las autoridades han ofrecido soluciones, estas son temporales y no solventan la problemática, misma que actualmente se ha acrecentado al interior de los domicilios.

Asimismo, los vecinos señalaron que la falta de mantenimiento a las calles, sumado a la constante presencia de encharcamientos, ha dificultado que se hagan los trabajos de reparación de calles, dañando la carpeta asfáltica.

"Hemos tenido acercamiento con las autoridades y existe el compromiso de darle continuidad al programa de rehabilitación. Nos pidieron un poco de paciencia, pero como hemos visto que sí hay voluntad y se han realizado trabajos en varias zonas de esta colonia, tenemos fe en que se harán los trabajos. En caso de no tener respuesta, podríamos llegar a cerrar calles para presionar una solución", señaló uno de los manifestantes.

Por su parte, Guadalupe, vecina del lugar, comentó que personal del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) ha atendido en diferentes ocasiones, pero solo han resuelto el problema temporalmente y semanas o meses después vuelve a surgir, razón por la cual demandan una solución definitiva.