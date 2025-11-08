Vecinos de Urbi Villa del Rey inconformes por parque sin limpieza; temen aparición de fauna nociva

Preocupados se encuentran algunos vecinos del fraccionamiento Urbi Villa del Rey, a causa de que el principal espacio de esparcimiento familiar no recibe mantenimiento ni limpieza desde hace tiempo, lo que puede generar un posible foco de infección, además de que haya presencia de fauna nociva.

En el lugar, conocido por las familias como "el parque de la Urbi", se observa maleza crecida, además de que se encuentra siendo usado como basurero clandestino, lo que también da una mala imagen para el fraccionamiento.

La maleza crecida se encuentra invadiendo los andadores y las áreas de juego, a lo cual se suma la acumulación de escombros y desechos, lo que impide a los niños poder pasar momentos de diversión.

Fernando, uno de los inconformes, destacó que es lamentable la situación en la que se encuentra actualmente este espacio, pues se trata de un punto en que las familias se reunían frecuentemente para convivir y llevaban a sus hijos.

Insectos y roedores han sido observados por los habitantes de este sector, cerca de sus viviendas, debido a que no se ha dado limpieza al parque. Por ello, los habitantes solicitan a la Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos apoyarlos con una jornada de limpieza, para su bienestar.

Con ello también se busca evitar infecciones que afecten la salud de los vecinos y eliminar el mal olor que surge en esta zona de la colonia, a causa de la basura que se acumula cotidianamente.

El Gobierno Municipal ha dado a conocer en distintas ocasiones que se trabaja en el rescate de los espacios de esparcimiento familiar de Cajeme.