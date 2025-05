Vecinos de la colonia Chapultepec piden que se les tome en cuenta

Al dar a conocer que el Ayuntamiento de Cajeme dio permiso a una escuela privada para llevar a cabo un evento en el nuevo parque Juan Estrada Cárdenas, de la colonia Chapultepec, miembros del Comité de Vecinos dieron a conocer su inconformidad porque no se les consultó previamente, e hicieron un llamado a que se les tome en cuenta, pues no es la función principal de este espacio recreativo.

En abril del año pasado, el alcalde Javier Lamarque Cano inauguró esta obra, que antes era la demolida escuela Eusebio Montero Morales. Sonia Guadalupe Valenzuela Valdez, una de las inconformes, expresó la inconformidad de los residentes, defendió que son los vecinos quienes cuidan la limpieza y buen estado del parque y defendió que no debe usarse este espacio por escuelas privadas con fines de lucro.

"Una kermés de un instituto privado es solo para recaudar fondos para su institución. ¿Qué le va a dejar a nuestro parque? Solo basura y probablemente daños a las instalaciones", explicó.

Explicó además que, por reglamento de la misma autoridad municipal, para llevar a cabo cualquier evento en este espacio público, debe tenerse el respaldo de los vecinos que conforman el comité, no solamente de una persona, aunque esté dentro.

"Si no hay la recaudación de firmas de los vecinos, el municipio no puede autorizar un evento. No puede hacerlo con solo la firma de una persona, porque no es dueña del espacio", insistió, al señalar que hay irregularidades en la documentación para la realización de este evento.