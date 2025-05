Repararán tumbas abiertas en panteón de Pueblo Yaqui

Tras algunas observaciones hechas por la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coesprisson), se lleva a cabo un levantamiento del número de tumbas que se encuentran abiertas en el panteón de Pueblo Yaqui, para que estas sean reconstruidas con apoyo del gobierno municipal de Cajeme, informó la comisaria Rosario Valdéz.

"Coesprisson nos está llamando la atención, hemos estado buscando todas las tumbas que están ya muy deterioradas y que los familiares ya no se hicieron cargo, se hizo la gestión con el ingeniero Gerardo Sastré, de Servicios Públicos, y con la secretaria del Ayuntamiento, Lucy Navarro. Hubo una buena respuesta, me pidieron que haga un levantamiento para taparlas, para reconstruir, para que ya no estén de esa manera porque es una cuestión insalubre", explicó.

Por otro lado, reiteró que sigue la construcción de la barda perimetral que se levanta en los alrededores del cementerio, para que haya más seguridad.

"Vamos a dar continuidad a la barda, está en aproximadamente a un 30 por ciento la barda, lo que sigue es la segunda parte, porque es un proceso de 4 etapas, ya que es terreno es grande", comentó.

La Dirección de Comisarías y Delegaciones del Ayuntamiento dio a conocer recientemente que se realizarían adecuaciones en los panteones de Cócorit y Pueblo Yaqui, por distintos señalamientos de la comisión estatal, con el fin de que haya más sanidad en estos lugares, pues se encuentran dentro de los pueblos.