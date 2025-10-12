  • 24° C
Ciudad Obregón

Vecinos de Esperanza piden pavimentar calle Magdalena Trujillo

En la zona se encuentra un hotel, instituciones de salud y negocios de comida

Oct. 12, 2025
A pesar de que en la calle Magdalena Trujillo entre Puerto de Guaymas y Hermanos Talamante se encuentra un hotel, una Cruz Roja, y un Isssteson, así como distintos negocios de comida rápida, la calle es de terracería desde hace 20 años, razón por la que habitantes de la comisaría de Esperanza solicitan su pavimentación.

Con las recientes lluvias se observan distintos encharcamientos por las malas condiciones de la calle en el tramo mencionado, lo que dificulta a las unidades de la Cruz Roja desplazarse de manera segura al momento de atender llamados de emergencia, además de que genera una mala imagen para quienes acuden a hospedarse al hotel.

"Yo creo que es una calle que vale la pena pavimentar, si bien es cierto que hay muchas que así lo ocupan, en esta hay un hotel, así como una Cruz Roja y negocios, creo que sería bueno que el gobierno municipal lo hiciera", mencionó Juan Salazar, uno de los habitantes de la comisaría.

Aledaño a la zona se encuentran otros establecimientos, como lo es un negocio de hielo, algunos talleres y expendios. Sobre la carretera internacional, paralelo a la calle Hermanos Talamante, se ubica el 60 Batallón de Infantería, lo que vuelve a la calle en mención una altamente transitada por los negocios que se encuentran concentrados en esta parte de la comisaría.

Familias mencionaron que ya se entregó un oficio al Ayuntamiento durante una de las audiencias ciudadanas, pero al momento siguen en espera de que se tomen acciones por parte del Gobierno Municipal.

Otras calles aledañas fueron pavimentadas con concreto hidráulico en administraciones pasadas, pero este no fue el caso de la Magdalena Trujillo.

Javier Zepeda
Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

