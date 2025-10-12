Albergan a cajemenses afectados por lluvias tras paso de "Raymond"

Un total de 26 reportes por árboles caídos, hundimientos y fallas con vehículos, así como nueve personas albergadas en el refugio temporal de Pueblo Yaqui han sido los resultados de las lluvias ocasionadas por "Raymond" esta mañana, mientras que se pronostica que sigan las precipitaciones en el municipio de Cajeme.

Francisco Mendoza Calderón, coordinador de Protección Civil Municipal, invitó a la población a permanecer atenta a cualquier actualización de información, pues durante los próximos días podrían seguir las precipitaciones. Asimismo, dio a conocer que al momento ningún caso ha sido de gravedad.

"Los reportes que nos han hecho han sido por árboles que se han caído, así como uno que otro hundimiento, y también vehículos que se quedaron parados, pero se les auxilió. No hemos tenido daños mayores", comentó.

En cuanto al albergue de Pueblo Yaqui, se trata del Colegio de Bachilleres (Cobach) de la comisaría, el cual fue habilitado para recibir a personas que así lo requieran, principalmente porque en esta zona del casco rural de Cajeme hay invasiones cuyas calles son de terracería y se inundan con las precipitaciones, poniendo en riesgo a las familias.

"Atendimos a 9 personas en Pueblo Yaqui en el refugio temporal. Ahí contamos con personal que brinda chequeo médico y está al pendiente de las familias que así lo requieran, les recordamos a las y los ciudadanos la importancia de marcar rápidamente al 911 ante cualquier situación de riesgo para poder apoyarlos", agregó.

El CUM de Ciudad Obregón, el Cobach de Pueblo Yaqui y otros 12 edificios de Cajeme permanecerán habilitados para fungir como refugios.