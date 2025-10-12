Se levantan losas de concreto de la calle California

Automovilistas se ven afectados al momento de circular por la calle California en su intersección con la Galeana, debido a que las losas de concreto han empezado a levantarse, por lo que hacen un llamado a las autoridades municipales, pues temen que empeore la situación.

En la zona se puede observar cómo el concreto ha empezado a levantarse, creando una inclinación que resulta riesgosa para quienes transitan por el lugar, por lo que los conductores hacen lo posible por prevenir incidentes.

En distintas ocasiones, el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Mario Alfaro Vázquez, ha explicado que este fenómeno ocurre por la variación de temperatura y su influencia en la compactación.

"Esto se debe a que el concreto hidráulico funciona con expansión y contracción en tiempo de frío y de calor, de manera que si no se tienen los espacios donde se puedan recibir esas variaciones de longitud es cuando ocurre lo que es el levantamiento", dijo.

A inicios de este año, el secretario dio a conocer que por esta situación se ha trabajado en zonas como la intersección de las calles Tabasco y Rodolfo Elías Calles, así como de la Tabasco y Zaragoza, y la calle Quintana Roo.

Asimismo, mencionó que lo que se hace es intervenir para que no haya más riesgos, se sella temporalmente la zona con carpeta asfáltica, y posteriormente se repone el concreto hidráulico en la vialidad. Todo ello se realiza de manera paulatina.

En Cajeme permanecen cerrados cerca de 14 puntos viales por reparación de vialidades en deplorables condiciones, por lo que se sugiere manejar con cuidado.