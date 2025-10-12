Celebrarán 60 aniversario de Movimiento de Cursillos de Cristiandad

A una misa especial el próximo 15 de octubre invita la Diócesis de Ciudad Obregón a los fieles de la Iglesia Católica con motivo de los 60 años del grupo Movimiento de Cursillos de Cristiandad, misma que será oficiada por el obispo Felipe Pozos Lorenzini en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús.

Se trata de un movimiento católico mundial que organiza cursos de fin de semana para que las personas descubran y vivan el cristianismo de una manera renovada y puedan compartirlo en su vida cotidiana y en sus ambientes

"Me llena de alegría celebrar con ustedes el 60 aniversario de este movimiento en nuestra Diócesis, con motivo de este festejo los invitamos el próximo 15 de octubre en Catedral del Sagrado Corazón de Jesús", comentó el padre Alfredo Rodríguez Valdez.

A partir de las 15:30 horas a las 18:30 será el Ultreya en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús, mientras que la celebración de la solemne misa se llevará a cabo a las 19:00 horas y será oficiada por el obispo Felipe Pozos Lorenzini.

PIDEN POR EL ETERNO DESCANSO DE VÍCTIMAS DE ACCIDENTE LABORAL

Por otro lado, la Diócesis de Ciudad Obregón se unió en oración por el eterno descanso de los tres empleados de una empresa privada que fallecieron durante un accidente ocurrido en una obra de construcción en la colonia Benito Juárez la noche del viernes 10 de octubre, externando su solidaridad y condolencias a los familiares de las víctimas mortales.

