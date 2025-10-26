  • 24° C
Ciudad Obregón

Vecinos de Cortinas dal ultimátum para reparar drenajes; cerrarían calles

Advierten que se tomarán medidas en la colonia en caso de no obtener respuesta pronto

Oct. 26, 2025
Un nuevo llamado al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) hacen habitantes de la colonia Cortinas, debido a los problemas que se tienen con los drenajes colapsados en algunas vialidades; advierten que de no obtener una solución podrían recurrir a un cierre de calles, pues el problema no es reciente.

Son cerca de 50 las familias que se ven afectadas por las fugas de agua en la calle Vicente Suárez, entre Tabasco y California; a decir de los vecinos, esta situación se observa desde hace años, sin que hasta el momento se le haya dado una solución definitiva. El 24 de octubre se hizo una manifestación pacífica y se alistan para tomar medidas en caso de que no se tomen acciones.

imagen-cuerpo

Entre los residentes se encuentran personas de edad avanzada, así como niños, por lo que hay preocupación por parte de los habitantes de esta zona, pues el agua sucia puede generar un foco de infección.

Agregaron que lo consideran un asunto de urgencia, pues ya hay problemas de salubridad en el sector. Los habitantes coincidieron que llevarán a cabo un bloqueo de calles en el cruce de las avenidas en mención como forma de presión para ser escuchados y atendidos por las instancias municipales, en caso de que el Oomapasc no tome acciones cuanto antes.

En los últimos días se han registrado bloqueos en vialidades por parte de la ciudadanía para exigir una solución al problema de fugas de agua, lo cual afecta la calidad de vida de algunas familias en distintas colonias.

El presidente municipal anunció recientemente una inversión de 120 millones de pesos que se aplicará para rehabilitar la red de alcantarillado.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

