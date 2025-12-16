Van por saldo blanco en escuelas de Cajeme

En busca de tener un saldo blanco en robo y vandalismo durante el periodo vacacional, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) hizo el llamado a la comunidad escolar y vecinos de los cerca de 500 planteles de nivel básico de Cajeme a estar al pendiente y reportar cualquier hecho sospechoso.

La dependencia estatal hizo el llamado a reportar al 911 o al 089 cualquier hecho sospechoso que vean, con lo cual se le podrá dar el debido seguimiento, además que el reporte queda registrado.

Este viernes 19 de diciembre es el último día que asistirán los aproximadamente 72 mil niños de Cajeme a las escuelas para iniciar con el periodo de vacaciones de invierno para regresar a las aulas el 12 de enero.

El periodo vacacional de invierno del año pasado transcurrió sin problemas y no hubo incidentes que impidieran el regreso a clases de los alumnos a los planteles educativos y se espera que esa tendencia se repita en esta ocasión.

Situación histórica y actual del vandalismo en Cajeme

De acuerdo a datos de la SEC, los casos de vandalismo fueron a la baja después de la pandemia y cada vez se han tenido menos, en especial durante el periodo de invierno, que es más corto que el de verano.

Históricamente hay sectores como la Cajeme, Beltrones, Plano Oriente, y otras zonas en las que se solicita mayor vigilancia por parte de los planteles, ya que hay casos constantes de vandalismo.