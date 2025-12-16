  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 16 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Van por saldo blanco en escuelas de Cajeme

La SEC llamó a reportar cualquier situación sospechosa a los números de emergencia para que se les dé seguimiento

Dic. 16, 2025
Algunas escuelas en las periferias enfrentan retos de seguridad constante debido a que no cuentan con velador, por lo que es importante mantener la vigilancia
Algunas escuelas en las periferias enfrentan retos de seguridad constante debido a que no cuentan con velador, por lo que es importante mantener la vigilancia

En busca de tener un saldo blanco en robo y vandalismo durante el periodo vacacional, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) hizo el llamado a la comunidad escolar y vecinos de los cerca de 500 planteles de nivel básico de Cajeme a estar al pendiente y reportar cualquier hecho sospechoso.

La dependencia estatal hizo el llamado a reportar al 911 o al 089 cualquier hecho sospechoso que vean, con lo cual se le podrá dar el debido seguimiento, además que el reporte queda registrado.

Este viernes 19 de diciembre es el último día que asistirán los aproximadamente 72 mil niños de Cajeme a las escuelas para iniciar con el periodo de vacaciones de invierno para regresar a las aulas el 12 de enero.

El periodo vacacional de invierno del año pasado transcurrió sin problemas y no hubo incidentes que impidieran el regreso a clases de los alumnos a los planteles educativos y se espera que esa tendencia se repita en esta ocasión.

Situación histórica y actual del vandalismo en Cajeme

De acuerdo a datos de la SEC, los casos de vandalismo fueron a la baja después de la pandemia y cada vez se han tenido menos, en especial durante el periodo de invierno, que es más corto que el de verano.

Históricamente hay sectores como la Cajeme, Beltrones, Plano Oriente, y otras zonas en las que se solicita mayor vigilancia por parte de los planteles, ya que hay casos constantes de vandalismo.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Choferes de aplicaciones quieren prevenir accidentes en Obregón
Ciudad Obregón

Choferes de aplicaciones quieren prevenir accidentes en Obregón

Diciembre 16, 2025

Los operadores del transporte de aplicación quieren evitar asaltos y accidentes

Buscan jóvenes que quieran ser maestros en Cajeme
Ciudad Obregón

Buscan jóvenes que quieran ser maestros en Cajeme

Diciembre 16, 2025

La Escuela Normal Promueve las especialidades de docencia que ofertará el siguiente ciclo

Protección Civil de Cajeme busca evitar riesgos en eventos religiosos masivos
Ciudad Obregón

Protección Civil de Cajeme busca evitar riesgos en eventos religiosos masivos

Diciembre 16, 2025

Se impartió una capacitación a distintas agrupaciones sobre los dispositivos de seguridad con los que deben de contar